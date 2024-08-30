8月30日 常年期第二十一週星期五

格林多前書 1:17-25 聖詠 33[32]:1-2,4-5,10,11 瑪竇福音 25:1-13

為那五位未有帶備足夠燈油的童女，願介紹近年在北美華人社區興起的電視廣告 —「預置墓園計劃」。內容大意為應妥善地準備好自己終老之日，以免將所引起的費用成為他人的負擔。意識上，其實帶點黑色幽默，也有違華人傳統的慎終追遠美德，但某程度上卻與今天的福音配合。

聖經中多次提及人子再來/新郎來臨之日，作為世旅終結之時。有關這點，只知會是一個確切的事實，必然要發生，但從未有一個設定或預告了的日期。彷彿給予世人一種提示與訊號：應視每一天為自己世旅的最後一天；每台感恩祭是自己參與的最後一次；每次祈禱或善行都是最後一次，都應積極全力以赴。在等待的過程中，燈油積聚多或少，引用佛家語，全在個人的「造化」— 能否時刻警醒認真善用天賜的每一天/刻。

主，能接受祢藉聖神啟示的真道，悔改、皈依，是祢樂意看到的智慧。願祢常加提點扶持，使我們聰慧地、不懈怠地堅持，直到祢來臨之日。

内容來源取自《和平月刊》

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