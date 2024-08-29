8月29日 聖若翰洗者殉道（紀念）

耶肋米亞先知書 1:17-19 聖詠 71[70]:1-2,3-4,5-6,15,17 馬爾谷福音 6:17-29

感謝聖若翰洗者，為我們立下了效忠基督，死而後已的千秋典範！終其一生，他沒有為自己求過甚麼。為了替默世亞修直道路，他棲身曠野，餐風宿露。當大家還在渾噩度日之時，他挺身疾呼，喚醒眾人及早悔改。在耶穌親臨宣講後，他退居二線，卻不是逍遙享福，而是繼續捍衛真理，為正義發聲，終被老羞成怒的權貴斬下頭顱。他的殉道，如一道皓光，照亮了由血污罪孽編寫的歷史，讓世人知道真理的價值。耶肋米亞先知早已記下這上主的斷語：「他們要攻擊你，卻不能戰勝你，因為有我與你同在，協助你」。

天主當然也不會忘記那些施加逼害的行兇者。黑落德手操生殺大權，本來心底尚有一點良知，明認若翰的正義聖潔。但這一點點良知不足以抗衡他的縱情跋扈，終未能臨崖勒馬。黑落狄雅兩母女則純粹為了個人私利，罔顧綱紀，殘害忠良。這樣的人，就算在有生之年得享榮華富貴，又怎能洗清自己在悠悠歲月中的恥辱！

天父，求祢賜我若翰洗者的堅毅不屈。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html