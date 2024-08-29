搜索

搜索

搜索

繁中繁體中文
2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
教會
简体

8月29日 聖若翰洗者殉道（紀念）

耶肋米亞先知書　1:17-19 聖詠　71[70]:1-2,3-4,5-6,15,17 馬爾谷福音　6:17-29

感謝聖若翰洗者，為我們立下了效忠基督，死而後已的千秋典範！終其一生，他沒有為自己求過甚麼。為了替默世亞修直道路，他棲身曠野，餐風宿露。當大家還在渾噩度日之時，他挺身疾呼，喚醒眾人及早悔改。在耶穌親臨宣講後，他退居二線，卻不是逍遙享福，而是繼續捍衛真理，為正義發聲，終被老羞成怒的權貴斬下頭顱。他的殉道，如一道皓光，照亮了由血污罪孽編寫的歷史，讓世人知道真理的價值。耶肋米亞先知早已記下這上主的斷語：「他們要攻擊你，卻不能戰勝你，因為有我與你同在，協助你」。

天主當然也不會忘記那些施加逼害的行兇者。黑落德手操生殺大權，本來心底尚有一點良知，明認若翰的正義聖潔。但這一點點良知不足以抗衡他的縱情跋扈，終未能臨崖勒馬。黑落狄雅兩母女則純粹為了個人私利，罔顧綱紀，殘害忠良。這樣的人，就算在有生之年得享榮華富貴，又怎能洗清自己在悠悠歲月中的恥辱！

天父，求祢賜我若翰洗者的堅毅不屈。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn
訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2024 August 29, 08:24
收聽播客
收聽播客
教宗清晨彌撒
教宗清晨彌撒
三鐘經
三鐘經
教宗公開接見
教宗公開接見
您對重大使命的貢獻 您對重大使命的貢獻