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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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8月16日 常年期第十九週星期五

厄則克耳先知書　16:1-15,60,63　 或 16:59-63 （詠）依撒意亞先知書　12:2-3,4,5-6 瑪竇福音　19:3-12

厄則克耳先知講到天主用仁慈和愛情將一個有如棄嬰的民族，從異邦中領出來。為了更好地保護這個民族，免他們受外邦影響，天主與他們立約。即使他們跌倒，遠離天主，天主卻永遠信實可靠，祂不會違背自己的盟約，只會不斷吸引他們，領他們回頭，回到祂的懷抱裏。

反觀我們自己，或身邊的朋友，也許都曾經沒有履行自己的諾言。也許，當別人失信於自己時，我們的反應會是煩躁、生氣、緊張等等。天主在這裏給我們的邀請，是不斷地活在對祂的信賴中。謹讓我們的目光，常注視祂。唯獨在祂那裏，我們才會獲得真正的自由喜樂，才不會因為生活的小事而憂傷失落。

福音中最吸引我的幾個字，是：「天主所結合的」。這是男人與女人之間締結的誓盟，願彼此活在對方的愛裏，活在愛情的自由內。

天主，祢對以民仁慈寬容，不斷地將跌倒的以民抱回懷中，溫暖他們那顆因遠離祢而受傷的心。求祢不斷引領我們效法祢的大愛。

内容來源取自《和平月刊》

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2024 August 16, 06:45
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