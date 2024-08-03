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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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8月3日 常年期第十七週星期六

耶肋米亞先知書　26:11-16,24 聖詠　69[68]:15-16,30-31,33-34 瑪竇福音　14:1-12

黑落德與若翰的人格形成鮮明對比：一個自私，愛面子，裏外不一；另一個正直，不顧情面，心直口快；一個做自己不願做的惡，另一個為堅持真理與正義而不惜捨身；前者有著分裂的人格，後者因福音而整合。耶肋米亞先知和若翰一樣，為宣講天主的真理而不懼迫害。那些想處死他的司祭和其他先知將自己的意願 — 不願耶路撒冷被毀 — 當作天主的意願，以致無法接受耶肋米亞的真話。他們的人格同樣是分裂的。

整合的人格有兩個層次：第一個是身體與靈魂的整合，表現為頭腦的認識、心裏的願望與外在行為的一致；第二個是靈魂與聖神的整合 — 人的生命由靈魂主導，當靈魂與聖神結合時，其生命便由聖神主導。無論是黑落德，還是耶肋米亞時代的司祭與先知，都在這兩個層次上是分裂的。比如後者明明聽過米該亞先知和烏黎雅說過同樣的預言，卻不願聽從天主的指引，也不把他們認識到的事實與心中的意願統一起來。基督徒的靈修就在於修煉整合的人格。

天主聖神，讓我在祢內，做個心、口、行一致的人。

内容來源取自《和平月刊》

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2024 August 03, 06:27
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