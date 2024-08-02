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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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8月2日 常年期第十七週星期五

耶肋米亞先知書　26:1-9 聖詠　69[68]:5,8-10,14 瑪竇福音　13:54-58

耶穌來自一個小鎮，身為木匠的兒子，在別人眼裏，只是個普通人。但在祂告別家園，接受了若翰的洗禮（瑪3:13-17）之後，祂的天主子身分，慢慢地展現。祂到處施行奇蹟，治病，驅魔和宣講；祂的家鄉想必早已聽聞。

當耶穌回到自己的家鄉，並在會堂裏教訓人的時候，人們先是認出了祂宣講的智慧，但隨後「就對祂起了反感」。這反感更演變成為他們選擇對耶穌的智慧的充耳不聞。他們想要把耶穌「囚禁」在他們的固有認知，只願意看到祂是他們所認識的那個普通人。就這樣，他們完全否定了耶穌所宣講的天國智慧。

耶穌有一個平凡的外表，異鄉人卻發現祂並不平凡，因為他們認出了耶穌宣講的真理。耶穌的同鄉卻因為祂的外表平凡，而錯過了祂宣講的真理。

天國的訊息時時刻刻都在那些看似普通的人和事物中給我們傳遞。

天主，求祢賞給我們一顆開放而敏銳的明智心，能夠在日常的小事上，發現並順從福音。

内容來源取自《和平月刊》

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2024 August 02, 06:26
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