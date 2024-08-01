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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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8月1日 常年期第十七週星期四

聖亞豐索主教（聖師）（紀念） 耶肋米亞先知書　18:1-6 聖詠　146[145]:2,3-4,5-6 瑪竇福音　13:47-53

漁民撒網只能將網中所有的魚，都打撈上來之後，才作篩選，把好魚帶走，壞的棄掉。耶穌把天國比作撒在海裏的網，我們可以把世界看成是海，而每一個人就是海裏的魚。顯然，天國是為每一個人而準備的，但能否留下，就要看自己是不是一條「好魚」；不是每個人都能承受天國。

在分開綿羊和山羊的比喻中（瑪25:31-46），耶穌揭示了可如何成為天主眼中的「好」。綿羊被接到天國去，與天主同樂，是因為他們在窮苦、坐監、口渴和飢餓的人們身上，看到了耶穌，並以行動愛了他們，活出了福音的價值；那些看到別人的需要，而選擇冷漠待之的人，是在拒絕了天國的邀請。

每個跟隨耶穌的人，都是「天國門徒的經師」，不但要宣講天國的喜訊，因為天國是為每一個人而準備的，更要幫助別人成為天主眼中的「好魚」。

主，求祢幫助我們在每一天縱使是最微小的事情上，都能看到祢的臨在，並選擇做祢眼中的「好」。

内容來源取自《和平月刊》

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2024 August 01, 06:22
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