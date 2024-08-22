巴布亞新幾內亞兒童將為教宗方濟各演出五分鐘音樂會

教宗方濟各下個月訪問巴布亞新幾內亞時，天皇后項目的70名孩童將演出五分鐘音樂會，歡迎教宗來到瓦尼莫。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各將於今年9月訪問巴布亞新幾內亞，屆時天皇后項目（Queen of Paradise）的大約70名孩童預計要為教宗方濟各表演獻藝。天皇后樂團的彌額爾（Miguel de la Calle）神父表示，孩子們將於9月8日在瓦尼莫為教宗演奏樂器、引吭高歌。

當地媒體《國家報》報導，彌額爾神父說：「天皇后樂團的孩子們非常興奮，因為教宗將要親自聆聽他們。」到時候，教宗會乘坐高爾夫球車繞行13公里、降福民眾，孩子們要在終點恭候他。

布里塞尼奧（Jesus Briceño）是該樂團的指揮。他把這五分鐘的音樂會形容成「純金」，並透露他們為教宗準備了「兩首曲目」。

莫爾斯比港總主教里巴特（John Ribat）樞機稱教宗的到訪是一大「祝福」。樞機指出，教宗不僅以天主教會領袖，更以國家元首的身份前來。

樞機說：「我想要強調，教宗身體欠安，他會坐輪椅來。他今年要滿88歲了。儘管年事已高，而且有這一切的健康狀況，他依然決定來訪。」

里巴特樞機提醒信眾，教宗只是「同你我一樣的人」。然而，既然「耶穌基督揀選了他在世界上承擔這項重大使命，我們就要為他的蒞臨做好充足的準備，衷心歡迎他」。

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