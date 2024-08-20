尼加拉瓜：另有兩位司鐸被驅逐並送往羅馬

分別來自尼加拉瓜埃斯特利教區和馬塔加爾帕教區的巴爾馬塞達神父和馬丁內斯神父日前遭拘捕。據獨立媒體稱，自2018年起，已有245位宗教人士被尼加拉瓜當局驅逐出境。

（梵蒂岡新聞網）巴爾馬塞達（Leonel Balmaceda）神父和馬丁內斯（Denis Martínez）神父於8月10日和11日在尼加拉瓜遭拘捕，後來被政府驅逐出境並送往意大利羅馬。巴爾馬塞達神父是埃斯特利教區拉特立尼達市仁愛耶穌堂的主任司鐸，而馬丁內斯神父是馬納瓜法蒂瑪聖母教區聯合修院的培育者、馬塔加爾帕教區的司鐸。

人權捍衛者和獨立媒體對驅逐這兩位司鐸的事給予譴責，並表示馬塔加爾帕聖洗者若翰堂本堂神父加西亞（Danny García）8月15日被尼加拉瓜警方拘捕後“獲釋”，且已離開尼加拉瓜。

《百分百新聞》（100% Noticias）報導了一位尼加拉瓜流亡研究員的一份報告，報告稱，自2018年該國爆發危機後，已有245位宗教人士被迫流亡或者驅逐出境，他們中也有聖座大使索梅塔戈（Waldemar Sommertag）總主教、3位主教、136位尼加拉瓜不同教區的司鐸，以及3位執事、11位修生和91位修女或會士。另外，援引該報告的網站稱，包括阿爾瓦雷斯（Álvarez）主教、流亡的主教巴埃斯（Silvio Báez）在內的19位宗教人士及其他14位司鐸，被宣布為“祖國的叛徒”，且被剝奪國籍。

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