尼加拉瓜政府取消1500個非政府組織的法人地位

尼加拉瓜政府取消了1500個非政府組織的法人資格。這些非政府組織的資產將收歸國有。

（梵蒂岡新聞網）尼加拉瓜政府取消了1500個非政府組織在該國的法人地位，並將它們的資產收歸國有。這項決定由內政部長科罗內爾（María Amelia Coronel）批准，並刊登在官方公報上。該報宣稱，政府作出這個決定，是因為這些非政府組織沒有履行某些義務，比如，提交1年至35年的財務報表，收入和支出的詳細分配、支出預算、捐贈詳情及有關它們的理事會問題。據《百分百新聞》（100%Noticias）和《新聞報》（La Prensa）等獨立網站報導，這些非政府組織並未收到任何通知，卻被政府指責它們妨礙了內政部的檢查。

新聞媒體稱，此次大規模的“關閉”行動，是在副總統穆里略（Rosario Murillo）宣布“非政府組織和政府之間聯盟的新模式”後進行的。現在，非政府組織為能實現自己的項目，“必須提出計劃或項目並與國家機構合作”。大多數被關閉的非政府組織屬於福音派團體，在天主教的組織中，其中包括格拉納達教區明愛會。慈善機構、體育和原住民協會也出現在名單上。這是前所未有的新行動，也是首次一次性取消1500個組織的法人地位。自2018年民眾抗議以來，共解散了5200多個非政府組織。

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