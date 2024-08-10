尼加拉瓜：被驅逐的七位司鐸抵達羅馬

在最近的拘禁事件後，尼加拉瓜政府驅逐了7位司鐸，並將他們送往意大利。

（梵蒂岡新聞網）尼加拉瓜七位遭拘禁的司鐸於8月7日被驅逐且被送往意大利羅馬，他們於8日下午抵達。

尼加拉瓜政府在一份新聞公報中證實了這一消息：“七位尼加拉瓜司鐸離開了尼加拉瓜前往羅馬。”這些司鐸屬於馬塔加爾帕和埃斯特利教區，此前他們被拘禁在馬那瓜法蒂瑪聖母修院。尼加拉瓜媒體表示，7月26日遭逮捕的埃斯特利教區宗座署理巴列（Frutos Valle）神父並不在這些被驅逐出境的人當中。

這是第5批離開尼加拉瓜的司鐸：2022年10月和2023年2月有兩批司鐸被送到美國，另外兩批司鐸於2023年10月和今年1月被送往羅馬，其中有阿爾瓦雷斯（Rolando Álvarez）主教和莫拉（Isidoro Mora）主教。8月8日抵達羅馬的七位司鐸是第五批。

與此同時，尼加拉瓜駐美洲國家組織前大使麥克菲爾茲（Arturo McFields Yescas）8月7日證實，由奧爾特加領導的政府已下令驅逐巴西駐尼加拉瓜大使達科斯塔（Breno de Souza Brasil Días da Costa），因為他受邀但未參加7月19日紀念桑地諾革命45週年的慶祝活動。巴西政府則於8月8日決定，以馬那瓜當局採取的對等措施驅逐尼加拉瓜大使卡斯特羅（Fulvia Castro）。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html