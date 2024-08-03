尼加拉瓜當局逮捕馬塔加帕爾教區兩名主教代理人

維加蒙席和薩加薩蒙席於8月1日在馬那瓜主保聖多明我瞻禮慶典上遭到逮捕。

（梵蒂岡新聞網）尼加拉瓜媒體報道了兩名司鐸被逮捕的消息，他們是馬塔加帕爾教區主教代理人維加（Ulises René Vega Matamoros）蒙席和薩卡薩（Edgard Sacasa）蒙席。逮捕理由和監禁地點目前尚未公布。這個地方教會的主教阿爾瓦雷斯（Rolando Álvarez）於2023年入獄，2024年1月被流放。

消息來源指出，這兩位司鐸今年8月1日在馬那瓜主保聖多明我瞻禮慶典上遭到逮捕。維加蒙席是聖賴孟多堂主任司鐸，薩卡薩蒙席是聖依西多堂本堂神父。今年7月26日，埃斯特利教區宗座署理巴列（Frutos Valle）蒙席遭到逮捕，並且被送到位於馬那瓜的法蒂瑪聖母全國修院，那裡目前被當局當成軟禁聖職人員的地點使用。

根據估計，從2018年起，至少有140名聖職人員和修會成員被迫離開該國。為數眾多的教會機構被充公，或者他們的法人資格被取消。

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