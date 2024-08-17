教宗訪韓十週年：他為我們帶來了新動力

聖母神慰傳教會卡佐拉托神父向本新聞網談論教宗方濟各10年前在韓國牧靈訪問後的影響力，以及對2027年首爾世界青年節的期待。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2014年8月13日至18日在韓國的牧靈訪問給人民帶來很大的影響，當地教會從中汲取動力。在韓國傳教30多年的聖母神慰傳教會卡佐拉托（Diego Cazzolato）神父在教宗到訪10週年之際，向本新聞網如此表示。

卡佐拉托神父指出，教宗訪問韓國的幾個月前，那裡發生了重大船難，大約360名參加校外活動的高中生不幸罹難。神父表示，這個事故「重創了韓國人民的心」。「教宗的來訪的確給所有人民重新帶來平安與希望」。令這位傳教士更欣喜的是，教宗與幾名罹難者家長的見面會全程得到了全國直播。教宗以行動、以話語給這個國家帶來「安慰」，「因此所有人至今對他心存感激」。那是個絕佳的機會，很多皈依由此萌生：「慕道者的人數大幅增長，實際上很多人深受感動，決定要成為天主教徒。」

談到2027年將在首爾舉辦的世界青年節，卡佐拉托神父提及當今的青年普遍「在聖堂、堂區、佛寺以外的地方尋求真理」。青年十分擔憂，因為他們的未來不明朗、工作不穩定。儘管韓國的科技進步在國際上名列前茅，年輕世代卻「很難找到一份工作，他們感到被成年人遺棄，極度需要一些能扶持他們的嚮導」。卡佐拉托神父坦言：「作為基督徒，我們並非總是能夠滿足這個需求。」

這位傳教士寄望於2027年首爾世青節的籌備工作，並且構思了許多舉措。他最後說：「青年們的情緒委靡不振。我們希望能與這幾年迷失的青年重新建立起聯繫。」

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