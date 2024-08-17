愛爾蘭隨軍司鐸遇刺：令人震驚的消息

現年50多歲的隨軍司鐸墨菲神父8月15日傍晚在軍營附近被一名青少年追殺並刺傷，目前沒有生命危險。當地主教稱之為「令人震驚」的消息，警方不排除恐怖主義的可能性。受傷的墨菲神父在社交平台上感謝人們發給他的關懷訊息和為他代禱。

（梵蒂岡新聞網）「目前在戈爾韋擔任愛爾蘭國防部隨軍司鐸的一名天主教神父遭遇襲擊的消息，令人深感訝異和震驚。」愛爾蘭主教們8月16日在主教團網站上發表公告，對前一天15日在戈爾韋發生的事件如此表示。

主教們的祈禱

戈爾韋教區主教杜伊格南（Michael Duignan）表示：「我為受傷的人祈禱，求天主讓他完全康復。我也為他的親人、他的部隊同袍，以及此刻正在為他療傷的醫護人員祈禱。」

這位「重傷」住院、所幸沒有生命危險的受害者是現年50多歲的墨菲（Paul Murphy）神父。他於8月15日傍晚在戈爾韋軍營前遭到一名愛爾蘭青少年襲擊。

沃特福德教區主教卡利南（Cullinan）說：「首先，我絕對譴責這個暴力行徑。任何形式的這類行為都是不可接受的，有悖於我們信仰本身的原則。我們的信仰教導我們要彼此相愛、尋求和平。暴力招致暴力，我們必須致力於理解和憐憫，而非訴諸於邪惡。」

恐怖主義的跡象

據《愛爾蘭時報》（Irish Times）報導，遇刺司鐸試圖逃離，卻被兇手追上。軍方在一份公告中解釋，軍營的哨兵開了五槍警示，「完全符合保護軍隊的規範」。他們用警棍制服了歹徒。

警方的消息顯示，墨菲神父的座車沒有軍隊的標誌，而且他穿的是平民百姓的衣服。《愛爾蘭時報》寫道，兇手在襲擊過程中「大聲抱怨愛爾蘭軍隊涉入馬里的事務」。愛爾蘭警方正在評估恐怖主義的可能性。

受傷的墨菲神父

案發後，墨菲神父在社交平台上寫道：「朋友們，謝謝你們的代禱、你們的愛和你們的關心。我很抱歉無法逐一回覆所有訊息，無法接聽所有打給我的電話。我很好；我只是在等著動手術。一切都會好起來的。」

愛爾蘭的日報稱，墨菲神父是國防部廣受敬重的一員，完成了多次的海外任務。

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