基督徒的逃難是一場集體悲劇

10年前，由於聖戰分子的進攻，12萬人被迫離開自己的家園。薩科樞機表示：“伊斯蘭國”組織雖已被打敗，但其意識型態依然存在。只有一部分逃難的人回到了家園，這種情況致使世界上最早的基督徒臨在陷於危險。

（梵蒂岡新聞網）十年前，伊斯蘭國的聖戰分子將基督徒趕出尼尼微平原，“這是一場針對基督徒和其他少數群體的集體悲劇，至今仍深深印刻在人們的記憶中。的確，伊斯蘭國組織已經被打敗，但它的意識形態依然強大，而且不僅限於伊拉克內”。巴格達加色丁禮宗主教薩科（Louis Raphaël Sako）樞機回憶這個事件，向《信仰通讯社》作了上述表示。

當時這些聖戰分子試圖在伊拉克和敘利亞邊界建立哈里發國（Califfato）。2014年8月6日的那個夜晚，有12萬名基督徒被迫放棄自己的家園和財產。後來只有60%的人返回了家園。薩科遺憾地指出，這致使世界上最早的基督徒臨在陷於危險。

逃往伊拉克的庫爾德斯坦

那年的6月底，已有大約1200個基督徒家庭從摩蘇爾逃到尼尼微平原的村莊，摩蘇爾是最早落入伊斯蘭國控制的伊拉克城市之一。他們的房子被標上一個大寫字母“N”，表示是納匝肋人。如果他們不改教，就只能選擇逃亡或死亡，而大部分人則逃到了伊拉克的庫爾德斯坦（Kurdistan）。經過了漫長的等待，至今在該國北部的60萬流離失所者中，基督徒占了7%，主要集中在埃爾比勒地區。

平等義務的公民

薩科樞機重申：“據估計，每個月大約有100個基督徒家庭離開伊拉克。除了戰爭造成的重創外，中東當前的局勢令人擔憂，再加上在這個國家經常實行的教派主義，以及目前的中東局勢令人擔心會發生全面戰爭。”樞機表示：“伊拉克需要一個現代化、民主、文明的國家，應該以公民身份為基礎。不能再談論多數團體、少數團體，或基督徒、猶太教、什葉派、遜尼派等等，而應談論的是公民，我們都是擁有平等權利和義務的公民。”

持續的流亡

21世紀初，在伊拉克的基督徒僅摩蘇爾就超過十萬人。然而，自2003年薩達姆政權倒台後，伴隨教派間的衝突增加，基督徒的人數就開始減少。逃難的基督徒超過一百萬，不僅伊拉克北部，像巴士拉這樣的城市， 50年前曾有5千個基督徒家庭，如今只剩下300個。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html