印尼蘇哈約樞機：教宗方濟各是「希望的燈塔」

印尼蘇哈約樞機在教宗來訪前的記者會上表示，在增進各宗教和諧方面，教宗方濟各是「希望的燈塔」。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各即將於9月3日抵達印尼雅加達，為此該國主教團於8月29日在主教團新大樓召開記者會，眾多記者踴躍出席。雅加達總主教蘇哈約（Ignatius Suharyo）樞機強調，教宗方濟各致力於促進各宗教間的良好關係，努力在不同團體之間搭建橋樑。

據《亞洲天主教徒之光新聞網》報導，蘇哈約樞機表示，在印尼這個全世界最大的穆斯林國家，希望的訊息引起很大的共鳴。該國有溫和的穆斯林傳統和宗教寬容，並且以此著稱。

樞機指出教宗本次出訪前的一大驚喜：印尼的一個重要穆斯林團體近期出版了一本新書，題名為《你好，希望的朝聖者》。樞機對此進展表示讚賞，稱這凸顯了印尼穆斯林對教宗方濟各的敬重和仰慕之情。

蘇哈約樞機說：「令我深感意外的驚喜是，這本非常厚的書是由印尼的許多知名穆斯林寫成。」他讚許作者們承認教宗是希望的象徵，尤其是在宗教交談與合作的背景下。樞機解釋道，此書的出版反映出梵蒂岡與印尼穆斯林團體的穩定關係。他指出，《眾位弟兄》通諭和阿布扎比有關人類手足情誼的文件，都在提倡宗教和睦共處。在落實這兩份文件的原則方面，聖座將印尼溫和的穆斯林視為榜樣。

教宗方濟各的印尼之行原訂於2020年9月份進行，卻因為新冠疫情而推遲。如今，教宗訪問的一大重點是9月5日在格羅拉蓬卡諾體育場舉行的彌撒聖祭，屆時預計會有8.8萬人參禮，共祭神長將有800名司鐸、2位印尼樞機、34位印尼主教、10位亞洲主教，以及一位澳大利亞主教。由於場地的容量有限，活動也將通過直播在雅加達總教區的各堂區播送。

印尼前任交通部長佐南（Ignatius Jonan）主持籌備委員會的工作。他在記者會上表示，各項安排已經就緒，以確保活動順利進行。例如，雅加達當局建議民眾居家辦公，以控管湧入該地區的人數。

超過700名印尼記者將報導相關活動，包括那些與教宗一起往返羅馬的同行記者。這次歷史性的訪問勢必會吸引國內外媒體的矚目。

印尼主教團主席本亞明（Antonius Subianto Bunjamin）在記者會上說：「我們由衷感謝印尼中央政府、雅加達當局、聖座使館，以及數以百計的志願者參與其中，促使這個與教宗一起度過的全國盛會能圓滿順利。」

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