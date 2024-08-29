印尼為教宗到訪做準備：從新書到線上研討會

印尼天主教會正在緊鑼密鼓為教宗方濟各的來訪做準備，推出一本有關教宗話語和訓導的新書。

（梵蒂岡新聞網）印尼聖召會羅比（Valentinus Robi）神父撰寫的新書《教宗方濟各的奇妙話語》，在教宗到訪前兩週問世。此外，印尼天主教會也在全國各地和線上舉辦活動，為教宗的印尼之行做準備。

據《亞洲天主教徒之光新聞網》報導，新書作者羅比神父目前住在越南胡志明市。這位年輕的司鐸解釋道，他出書的動機源自於他在意大利那不勒斯求學期間對教宗方濟各的景仰。他說：「教宗對眾多社會議題的深刻見解，啟發了我將他的訓導編寫成書。」

除了這本新書以外，印尼多家出版社也再版了有關教宗方濟各的書籍，進一步展現出當地人民對教宗此行的興奮之情。

這些出版社響應了蘇哈約（Ignatius Suharyo）樞機的號召，深入探討教宗的訓導，而不只是關注他的公開彌撒。

在提倡全面認識教宗方濟各對教會和世界的影響方面，萬隆教區的維亞亞（Ferry Sutrisna Wijaja Pr）神父是個先鋒。他促成了多本討論教宗重要文件的書籍以印尼文發行。

民眾的熱情也蔓延到數字世界。近日，幾位重要人物，例如印尼駐聖座大使昆扎約諾（Trias Kuncahyono），以及聖家傳教會總會長普爾納馬（Ag. Purnama）神父，都舉行了線上研討會。這些線上活動討論了教宗訓導的意義，以及他即將在印尼展開的訪問。

此外，印尼天主教會也推出了多項文化活動。比方說，蘇利斯蒂亞迪（Father Yustinus Sulistiadi Pr）神父在雅加達舉辦了參訪文化景點的活動，目的是幫助記者和媒體網紅充分認識教宗要訪問的地點的意義。

隨著教宗訪問日期的臨近，雅加達主教座堂也展開了具體的準備工作，像是為教宗輪椅的特殊安排，以確保他通行無阻，能與在場眾人進行有意義的互動。

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