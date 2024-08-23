印度天主教會為2025禧年啟動培訓計劃

印度天主教會推出一項培訓計劃，旨在為2025禧年慶典培育各教區的聯絡人。

（梵蒂岡新聞網）印度旁遮普賈朗達爾新開設的牧靈中心（Gianodaya New Pastoral Centre）於8月19日至20日舉行了禧年培訓計劃的活動。該培訓課程是在印度天主教主教團、該國宗座傳教善會，以及共融（Communio）機構的合作下推動的，由該國主教團副秘書長阿拉塔拉（Stephen Alathara）神父和全國協調小組規劃課程內容，旨在為各教區的聯絡人（DCPs）提供禧年所需的知識和策略。

亞洲天主教徒之光新聞網（LiCAS News）引用印度天主教聯繫（Catholic Connect）網站的報導稱，培訓內容著重於禧年在靈性層面的重要性，以及規劃技巧和傳播策略。參與者概述了禧年的意義，介紹這個投入學習和祈禱的一年，並鼓勵各教區分享實際運作的經驗。此外，他們也討論了該國主教團的籌備文件、堂區九日敬禮的主題，以及2025禧年的行事曆。

瓦賽教區貢薩爾維斯（Robert Joseph Gonsalves）神父表示，「培訓計劃為我們提供了2025禧年準備工作的工具」。西姆拉教區的拉克拉（Sameer Lakra）強調，靈感來自於教宗方濟各向外拓展的努力。

賈朗達爾教區宗座署理格拉西亞斯（Agnelo Gracias）主教發表了閉幕講話，重申教區聯絡人在保障禧年活動圓滿成功方面的關鍵角色。

印度北方地區主教團副秘書長圖魯蒂伊勒（Antony Thuruthiyil）神父參加了培訓計劃的協調工作。

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