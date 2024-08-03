亞西西寬恕節結束，朝拜聖堂得大赦

8月1日，方濟各小兄弟會會長在天使之后聖母瑪利亞大殿舉行彌撒聖祭，並開啟了亞西西人的寬恕節。在接下來的36個小時內，信友滿足教會要求的條件，可獲得全大赦。該大赦是1216年由聖方濟各向教宗諾理三世請求的，為那些已經悔改並領受和好聖事的教友，只要他們前往寶尊堂就可獲得此大赦，之後此大赦也擴展到了五大洲的方濟各會教堂。

（梵蒂岡新聞網）直到8月2日的午夜，在世界各地的堂區和方濟會教堂內，藉由前一天開啟的亞西西人的寬恕節，可以為自己或為亡者獲得全大赦。該大赦是1216年由教宗諾理三世（Onorio III）應聖方濟各的請求，頒賜給所有信徒的。

據“泰巴爾多公文”（Il Diploma di Tebaldo）記載，這是關於此大赦的主要歷史文件，由方濟各會士兼亞西西主教泰巴爾多於1310年8月10日編寫。文件中記載，某個晚上，聖方濟各在寶尊堂祈禱時看到了一個異象：在祭台上，光芒籠罩著基督，在祂的右邊是至聖之母，眾天使環繞四周。方濟各默默地俯伏在地，朝拜基督。當方濟各被問到“為了靈魂的得救，你希望得到什麼？”時，方濟各回答道：“至聖的父，儘管我卑微且是個罪人，我請求你，凡是悔改並領受和好聖事後來訪這座教堂的人，都能獲得罪過的全部赦免”。基督接受了他的請求，並補充道：“但你必須代表我向我在世的代表請求這個大赦”。在歷經數世紀的變遷後，在寶尊堂可以每天獲得此大赦，而其他堂區和方濟會教堂則僅限於8月2日。現行的規定在保祿六世教宗於1966年7月14日的《神聖的寶尊堂》（Sacrosancta Porziuncolae Ecclesia）中指出。

寶尊堂之門的開啟

數千名朝聖者來到亞西西參加這場盛大的慈悲節日，並跨過位於天使之后聖母瑪利亞大殿中的寶尊堂之門。8月1日，亞西西人的寬恕節由方濟各小兄弟會總會長富薩雷利（Massimo Fusarelli）神父主持的彌撒聖祭揭開序幕，並由他開啟了寶尊堂之門。

在祂的講道中，這位會士強調了“人們需要被耶穌十字架的愛所淨化、洗淨、觸碰、征服。通過亞西西人的寬恕節，並在持久和徹底的皈依中，我們蒙召向主耶穌邁出新的一步，成為祂的永久居所，去修補在教會和世界中那正在遭受毀壞的家”。之後，這位方濟各會會士引用了教宗方濟各的《眾位弟兄》通諭中的話“真正寬恕的人並不會忘記那毀滅之力曾經對他們有過的傷害，並拒絕它的操控，決定不再向社會注入報復的能量，因為報復無法解決任何問題”。他解釋道：“開啟寶尊堂之門象徵著開啟‘心門’是何等重要，也就是接納、團結、對話、交流與共融、和好、寬恕與和平。因此，我們應放下那些只在表面上保護我們的障礙、圍牆和邊界。”

會士最後總結道：“需要以更加清新和先知性的方式見證福音，並且以希望的勇氣走出一條見證與福傳的新道路。”

獲得全大赦的條件

為了在前往寶尊堂、各堂區教堂及方濟各會教堂時能獲得全大赦，需要滿足以下條件：在前後八天內領受和好聖事，參加彌撒並領聖體；誦念信經宣認自己的信仰，通過誦念信經和天主經以重申在受洗時所獲得的天主子女身份，並按教宗的意向祈禱，以重申自己是歸屬於教會，羅馬主教是教會的基石和可見的合一中心。

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