巴黎奧運重現百年前儀式：為歡慶友愛的跨宗教聚會

在奧運會的機會上，各大宗教代表8月4日出席在巴黎聖母主教座堂前舉辦的儀式。法國主教團體育活動代表戈比利亞爾主教：奧運村多元宗教中心這幾天正在進行那發揚友愛的聚會。

（梵蒂岡新聞網）上一次於1924年在巴黎舉辦的奧運會時，聖母主教座堂舉行了一場跨宗教儀式；時隔一百年，為紀念那次活動，正在因2019年火災而重建的聖母主教座堂前廣場，8月4日舉辦了一場歡慶各民族和各宗教間友愛的聚會。奧運會這種全球盛事恰恰體現出這份手足情誼。

為世人而動員起來

上午10點左右，五大宗教代表，也就是包括東正教、基督新教和天主教在內的基督徒、猶太教徒、穆斯林、佛教徒和印度教徒聚集在巴黎聖母主教座堂前的廣場。除了教會和宗教組織代表以外，巴黎奧運村多元宗教中心的靈修指導人員也在場。與會者們分享了他們對於體育運動的省思，談論體育運動能如何激勵人們為世人的益處而動員起來。此外，與會者們也與國際奧運委員會主席巴赫（Thomas Bach）和法國奧運會主辦方一起努力使體育運動成為和平的經驗。巴赫表示，「體育運動不是宗教，它不回答有關我們生命的終極問題。唯有信仰能回答真正有關人生的問題。」奧運會的目標是「讓世人秉持希望與團結在和平的競賽中萬眾一心」。

齊聚一堂之美

法國主教團奧運會代表戈比利亞爾（Emmanuel Gobilliard）主教接受本新聞網採訪。他解釋道，選擇在聖母主教座堂廣場聚會的原因顯而易見，因為「這個地方蘊涵了深厚的宗教意義，同時又具有眾所認可的普世價值」。

與會者在聚會上自由發言，有人祈禱，有人講道，也有人誦讀經文。戈比利亞爾主教強調了聚會中靜默時刻的美妙與力量：「我相信，這是表達共同祈禱的最美方式，讓你能講述偉大與美好之事。」

1924年跨宗教聚會

本次聚會重現了1924年7月5日在巴黎奧運會期間的那次聚會。戈比利亞爾主教表示，有人問我們想要舉辦的是「宗教禮儀，還是友愛聚會」。誠如1924年法國奧運和體育全國委員會的公告所寫，這「既不是彌撒，也不是降福，更沒有司鐸站在祭台上，它絲毫沒有天主教禮儀的特徵，只不過是一些優美的歌曲、一個美麗的背景、幾句不帶宗教色彩的歡迎詞」。當時，幾乎所有運動員都參加了，活動廣受媒體讚揚。比方說，《巴黎晚報》（Paris Soir）寫道：「今天早上，天主顯了個奇蹟。祂使基督新教徒、佛教徒、閃米特宗教信徒，以及東正教基督徒，齊聚在祂的聖所內。」

共通的手足情誼

因此，不同宗教的信徒渴望在奧運會期間共度時光的心願，並非一件新鮮事。法國主教團奧運會代表指出，為1924年的時代而言，「這令人十分訝異，是一件偉大的事，因為它意味著一百年前我們就已經有心展現出彼此的共同點，表達共通的手足情誼。而這通過奧運會發生了」。

今年8月4日的聚會也讓人們能圍繞著體育運動來歡慶宗教的團結之情。國際奧委會主席巴赫，以及巴黎奧運組織委員會主席埃斯坦蓋（Tony Estanguet）都出席了聚會。各宗教的團結之情也能在整個奧運會期間在奧運村的多元宗教中心找到。該中心接納所有宗教的運動員，陪伴他們並為他們提供靈性上的支持。

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