聖座駐喀麥隆大使館：“在心中種下和平”攝影展

位於雅溫得的聖座大使館是一塊和平之地，是舉辦攝影展的最佳場所，該展 旨在增強人們對於未來和平共處的渴望。這次攝影展展現了司鐸們在喀麥隆通過教育兒童和團體來推動和平共處的偉大工作。

（梵蒂岡新聞網）一場旨在和平教育的攝影展自7月13日起在喀麥隆雅溫得（Yaoundé）的聖座大使館舉行。主題為“種下和平”（Planting Peace），由生活在喀麥隆首都的視覺敘事者埃米莉·平娜（Emily Pinna）策劃，展現了天主之母慈善學校貧窮司鐸會（Padri Scolopi）的一次研习成果。該修會在喀麥隆的使命是：在整個團體內播下和平、教育、憐憫與進步的種子。

為什麼在宗座大使館舉辦攝影展

選擇在聖座大使館舉辦攝影展的原因是源自於一個信念。喀麥隆和赤道幾內亞的聖座大使阿韋利諾（José A. Bettencourt）主教解釋道，這與聖座大使館的服務角色有關。他強調說：“聖座大使館是一座開放的家，人們可在這裡相遇，是一座天主教與穆斯林、基督新教與天主教之間的橋樑，也是文明社會、學術界和文化界領袖之間的橋樑，旨在提供一個和平與合作的環境。”埃米莉·平娜接受記者採訪時表示：“在這場正在發生的衝突中，教會扮演著中立角色，沒有站在任何一方，因此它有能力提出世界迫切需要的普世和平的建議。”

貧窮司鐸會致力於和平教育

對攝影師來說，重要的是利用圖像及其圖像背後所要講述故事的能力在項目和人之間產生聯繫。通過喚起同理心，參觀的人會感受到與故事的聯繫，從而被推動著投入其中。平娜解釋說：“在喀麥隆，貧窮司鐸會的學校也是接納孩子的場所，這些孩子是隨他們父母逃離武裝衝突地方來到這裡的，因此這裡是一個理想的地方，為那些因暴力而受到創傷的孩子心中播下和平的種子，增強他們的韌性，並且培養他們的和平價值觀。”

增強對無衝突未來的渴望

因此，這次攝影展的目的是讓這一渴望得到更多的關注和支持。平娜指出，通過照片，可以看到孩子們的面孔，以及他們對和平的書寫，讓人們可以了解他們所生活的環境是如何困難。比如，有孩子這樣寫道：“和平就是早上醒來，可以不用害怕的去上學。”她最後總結到道：“如果我們對這些長達7年沒有上過學校、不知道什麼是和平的孩子無所作為，那麼充滿憤怒的迷失一代就會成長起來。這就是危險所在。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html