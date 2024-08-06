第29屆意大利全國執事會議在亞西西舉行

執事和候選人、主教、司鐸、男女會士和平信徒目前在亞西西參加由意大利執事團體推動的會議。

（梵蒂岡新聞網）第29屆意大利全國執事會議於8月5日至8日在亞西西舉行，主題是“執事、先知和希望的播種者”。本次會議得到聖座福音傳播部和願祢受讚頌運動的協作，向主教、神父、執事和候選人、男女會士及平信徒開放。

8月5日下午，意大利主教團副主席、卡薩諾阿洛約尼奧的主教薩維諾（Francesco Savino）和意大利執事團體主席彼得羅利諾（Enzo Petrolino）為會議拉開帷幕。在接下來的三天工作會議中，討論“執事職與希望”，論在當前傳播希望的挑戰；“執事職與先知性”，探索改變的道路；以及“執事職與同道偕行”，為了一個不同的未來和一個充滿希望、同道偕行的執事職。在這幾天的會議中，發言者有聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教、2018年諾貝爾和平獎得主穆克維格（Denis Mukwege），以及耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機，他將就和平這一主題發表講話。

8月7日下午的會議焦點是女性。發言者中，其中包括教會史和教父神學教授西莫內利（Cristina Simonelli）女士，她演講的主題是“服務的教會：走出去撒播希望”。

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