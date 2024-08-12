聖地守護人：聖母升天瞻禮誦念求和平之恩禱詞

聖地守護人巴頓神父在寫給同會弟兄的信函中，邀請大家在聖母升天瞻禮正日及前夕誦念一篇懇求和平之恩的禱詞：目前已有希望的跡象，有關各方同意重啟會談，並將於聖母升天瞻禮當天進行，以達成加沙地帶停火、人質和俘虜獲釋。為我們在塵世旅途中的人而言，聖母蒙召升天的奧跡是個安慰。

（梵蒂岡新聞網）聖地守護人巴頓（Francesco Patton）神父近日在一封寫給方濟各會同會弟兄的信函中，邀請大家於8月15日聖母升天瞻禮當天為中東及世界和平懇切祈禱，誦唸一篇新禱詞。

希望的記號

方濟各會士巴頓神父在信函中寫道：「我們正處於非常艱難的時期，為和平的懇禱格外重要。」他指出一個「希望的跡象」，也就是：有關各方已經同意要重啟會談，以達成加沙地帶停火、人質和俘虜獲釋。聖地守護人強調，會談「恰好要在我們慶祝聖母瑪利亞靈魂和肉身一起被接升天的日子進行」；聖母升天的奧跡「為我們在塵世旅途中的人而言，是真實可靠的希望和安慰的記號」。

熱切懇禱

有鑒於此，巴頓神父邀請眾人在聖母升天瞻禮的慶祝活動中誦唸一篇祈求和平之恩的禱詞。他引用《默示錄》解釋說：「眾所周知，女人分娩時，天現異兆，同時也有一條地獄之龍出現，要撲向她的孩子，卻被總領天使聖彌額爾率領的眾位天軍制服了。」（參閱：《默示錄》第12章）「為此，我們認為，這一天更應該是個懇切祈禱的日子」。為這重要的一天，聖地守護人請求耶路撒冷拉丁禮宗主教批准一篇《聖母禱詞》，屆時宗主教也將誦念此禱文。

《聖母禱詞》

以下是懇請升天的童貞榮福瑪利亞為和平轉求的禱詞：

榮福的天主之母，

妳被高舉在齊聲歡呼的眾天使之上，

求妳偕同天上天使的一切威能和諸位聖人，

在妳至聖的愛子、吾主吾師那裡，

與總領天使聖彌額爾一起為我們代禱。

求妳為了這聖地，

為了聖地所有的兒女，並為了全人類，

求得和解與和平之恩。

願妳的先知性話語成真：

心高氣傲的人遭到驅散；

權勢者從高座上被推下，

而最終卑微貧困的人得到舉揚；

飢餓者飽饗美物（參閱：路一51-53），

締造和平的人被稱為天主的子女，

溫良的人蒙恩承受土地（瑪五5、9）。

願妳的愛子耶穌基督廣施恩惠，

祂今天將妳高舉在齊聲歡呼的眾天使之上，

為妳戴上了王國的冠冕，

領妳坐在永恆光輝的寶座上。

一切崇敬和榮耀永歸於祂，於無窮世之世。

阿們。

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