“青年爭取和平”團體在柏林舉行國際會議

與聖艾智德團體有關聯的青年運動國際會議將於本月底在德國柏林舉行。會議目的是共同更新“與一切暴力和種族主義抗爭的承諾”。

（梵蒂岡新聞網）大約1千名青少年、大學和高中生將於8月27日至29日，帶著“全球友誼共創和平未來”的夢想參加在德國柏林舉行的“青年爭取和平”會議。在這戰爭似乎永無休止的時期，比如在加沙和烏克蘭的戰爭，來自13個國家的參與者將能深切體會到這場歐洲盛會的重要性。

公布該活動的一份公告指出，“青年爭取和平”組織與聖艾智德團體有關聯，此次的柏林國際會議與會青年中，包括100名來自烏克蘭不同地區的青年。在三天的會議中，與會者“將為他們世代的希望發聲，討論有關生態、移民和貧困等不同的主題，在一個35年前圍牆倒塌的城市推廣和平與關懷的文化”，圍牆倒塌是“未來希望的重要標誌”。

該公告也簡略提到聖艾智德團體的工作：每天為處於困境中的兒童、無家可歸者、孤獨的長者服務，並在夏天，在希臘和塞浦路斯營地推動關懷難民的暑期服務。聖艾智德團體也通過分發基本食物和醫療物品等來繼續幫助烏克蘭人民。

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