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2024.08.12 La Professoressa Elena Beccalli, Rettore Magnifico dell'UniversitÃ  Cattolica del Sacro Cuore 2024.08.12 La Professoressa Elena Beccalli, Rettore Magnifico dell'UniversitÃ  Cattolica del Sacro Cuore  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
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天主教聖心大學校長：我們致力於全人教育、協助貧窮國家

意大利天主教聖心大學校長8月12日晉見教宗。她向本新聞網表示：該大學願意做「不同文化相遇、交流的場所」。該校推動非洲項目，在衛生和經濟領域進行協作，為弱勢國家的發展作貢獻。

（梵蒂岡新聞網）這是一次「親切融洽又充滿願景」的會晤：意大利天主教聖心大學校長貝卡莉（Elena Beccalli）女士8月12日如此描述了她當天上午與教宗方濟各的會晤。

貝卡莉女士今年6月20日獲董事會任命為新任校長，7月1日履新，任期為四年。她是該大學校史上首位擔任此職務的女性，畢業於米蘭校區經貿學院，現年51歲，任教於銀行、金融、保險學學院，2014年起擔任院長一職。

在這次會晤中，教宗叮囑貝卡莉女士，務必教導青年「理智、心靈和雙手並用」。他強調了教員角色的重要性，鼓勵「絕不可忘記幽默感」。他們在會晤中談論了許多議題，多半與大學、與教育危機的問題有關。貝卡莉校長感謝教宗持續關心聖心大學，並向教宗匯報了聖心大學打算在五個校區內推進的諸多項目，目的是秉持全球的視野為前沿的議題作出思想上的貢獻。

貝卡莉校長在接受本新聞網採訪時闡明，「首先，天主教聖心大學願意成為不同文化、不同學科相遇及交流的場所，因此重視對話、開放和跨學科的切磋。我認為，這是聖心大學今天行動和使命的首要特色之一。另一個層面著重於全人教育，以本校12個學院的嚴謹學風和學術品質來栽培人才，同時也陶冶學生的人文素養。全人教育不應該忽略任何幅度，包括靈性幅度，這是我們作為天主教大學蒙召促進的一個幅度」。

接著，貝卡莉校長指出，天主教聖心大學也要做個「向世界開放的大學」。「本校的國際化可以用多種方法來詮釋。最傳統的一種方法是簽署協議，與外國大學建立夥伴關係，比方說，讓我們的學生可以取得與外國大學一起設置的雙學位，以及讓外國學生能來本校、在我們的校區求學」。

貝卡莉校長繼續說：「第二種方法我特別喜歡，也就是向地球上最貧困的地區，尤其是非洲開放。我們正在規劃天主教聖心大學的非洲項目。在衛生和經濟培育方面，我們已經與非洲多國推動了許多舉措，但我認為當務之急是要在這些舉措之間創造協作，好能為這些國家的發展作出貢獻。如果我們能傳授更多知識，使之彼此整合，惠及這些地區，那麼我們就可以發揮更大的影響力。今天，由於科技的緣故，更容易進行遠程教學。這是在我任期內的目標之一。」

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2024 August 13, 09:59
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