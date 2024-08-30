孟加拉國達卡總主教：超過一百萬人的住家淹水

孟加拉國發生嚴重洪災，5百萬人遭受打擊並有27人死亡。達卡總主教德克魯茲講述了當地的災情：本就處境艱難的孟加拉，如今比以往任何時候更需要援助。總主教對教宗的關懷深表感謝：教宗方濟各關愛我們，並為我們祈禱。

（梵蒂岡新聞網）孟加拉國近日遭到強降雨襲擊，發生嚴重洪災。為此，該國達卡總主教德克魯茲（Bejoy D'Cruze）接受本新聞網採訪，講述當地災情的慘況。他說：「百姓忍飢受餓，需要糧食、藥物、治療和援助，好能重新開始他們的生活，因為大多數的人生活貧困。」

20萬名孩童的住家淹水

達卡總主教8月29日受訪時說：「到目前為止，已證實有27人罹難。大約120萬名國民住在泡水的房子裡，其中有20萬名孩童。另外還有老人和非常脆弱的人。」

此外，這次洪水造成了5百萬人受災，很多人流離失所。「3527個避難中心只安置了30萬人。成千上萬的住宅被毀，農田和農作物泡湯，家禽四散，養殖的魚也順著大水游走」。

明愛會和非政府組織的努力

儘管現在還無法抵達某些災區和災民身邊，但所有當地和非當地機構，都正在竭盡全力提供援助，例如孟加拉明愛會、世界展望會、德肋撒修女創辦的愛德事業和其他許多非政府組織，聯合國也在極力搶救。

前不久投身於抗議政府行動的學生們，現在已經募集了大約60萬歐元的善款，用以購買藥物。

明愛會尤其「收容了5千人，為1.8萬人提供糧食」。他們還能做的更多，但需要150萬美元的經費：為此孟加拉主教團將提撥2.5萬美元，作為象徵性的捐款。

緊急危難持續不斷

在這重大艱難時刻，而且在教宗方濟各即將前往亞洲和大洋洲訪問的時候，德克魯茲總主教回憶起教宗2017年在孟加拉國的訪問。當時，教宗給身為少數群體的基督徒帶來力量，承認從緬甸逃來的羅興亞人的苦難。

總主教指出，教宗「心懷大愛，對羅興亞人表達他的擔憂和關懷。教宗與我們十分親近。他關愛我們，並且為我們祈禱」。達卡總主教強調，明愛會定期為羅興亞人提供援助，而且開展了「特別項目」。然而，他們有時候會力不從心，因為孟加拉國時常遭到乾旱和洪水侵襲，並且在一般情況下，每天都要應對巨大的社會經濟難題：「四成人口生活貧困，至少三成的人沒有接受過任何形式的教育。」

請協助濟貧的人

談到學校，它們最近「出了一些問題，有些老師被要求辭職，而且似乎有人有意強制要求女學生戴頭巾」，但孟加拉天主教會「不願意基於任何原因把學生區分開來」。

達卡總主教希望聯合國、美國、英國和歐盟能為孟加拉國提供協助，因為他們曾表示會支持諾貝爾獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府。

總主教最後呼籲支持孟加拉明愛會：「它為所有人奮鬥，不分種姓和信仰，尤其為窮人效勞。」

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