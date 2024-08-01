耶穌會朝聖應用程序推出中文與韓文版

已發行五種語言版本的“耶穌會朝聖應用程序”，在耶穌會慶祝7月31日會祖聖依納爵瞻禮之際，又推出中文版與韓文版本。

（梵蒂岡新聞網）在耶穌會於7月31日慶祝會祖聖依納爵瞻禮之際，耶穌會中華省通傳中心宣布正式啟用簡體與繁體中文版，以及韓文版的“耶穌會朝聖應用程序”(Jesuit Pilgrimage App)。此前，這個可以在家裡，或是在朝聖旅途中使用的App，已有英文、西班牙文、法文、意大利文與越南文五種語言，獲得各地耶穌會之友的喜愛。

耶穌會朝聖應用程序，提供與聖依納爵及耶穌會相關的朝聖地詳盡指南。通傳中心表示，開發此應用程序的目的在於，藉由精心規劃的歷史脈絡、靈修反省，以及實用資訊等視聽內容，來豐富朝聖者的靈性之旅。有了中文版和韓文版的加入，希望能把這個充實的探索體驗擴及至更廣泛的族群，藉由耶穌會共有的靈修遺產，促進彼此更深刻的連結。

耶穌會中華省通傳中心希望這個圖文及影音並茂的朝聖應用程序能讓更多人分享聖依納爵的靈修遺產，跟著他的足跡，在家裡或在路上與主相遇。有興趣者可前往 App store 或 Google Play 下載Jesuit Pilgrimage App （耶穌會朝聖應用程序）。

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