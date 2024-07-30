邁向2027年世青節：首爾舉行啓動儀式，超過千名青年參加

韓國首爾市為三年後舉辦的世界青年節，正式啓動籌備進程。首爾總主教鄭淳澤表示：“青年要成為他們自己歷史的主角。”

（梵蒂岡新聞網）近200面旗子，準確地說是193面，像拼圖一樣畫出WYD2027，即2027年世界青年節的字樣。7月28日主日，邁向下屆世青節的漫漫長路就此揭開序幕，在韓國首爾明洞主教座堂正式啓動。啓動儀式以“希望在首爾點燃”為主題，有超過一千名青年參加，其中包括一些朝鮮青年。參加活動的還有許多教會和當局代表，包括聖座駐韓國與蒙古大使若望·加斯帕里總主教。此外，還有殘疾人士和軍隊成員出席，象徵著團結和包容。

不同環節

這次啓動儀式分為幾個不同的環節：旗手莊嚴入場、拼湊拼圖、宣讀啓動宣言，正式開啟世青的籌備工作。此外，儀式上還討論了2027年世界青年節的經濟影響，該活動預計將創造超過24,000個工作崗位。接著，鄭淳澤總主教主持了隆重彌撒。

為所有人提供空間與希望

在彌撒講道中，鄭淳澤總主教表示，希望教會能為今天的青年提供一個“能夠讓他們成為自己歷史主角的舞台”。“我相信，這個舞台將成為所有人獲得希望的機會和空間。”從這個角度來看，世青節代表著“全世界青年反思和參與的寶貴機會。在認真準備這一旅程的過程中，我們需要團結一心、一起祈禱，並分辨聖神的指引”。

教宗的信任與關愛

為了象徵世青節的團結，信友禱詞由來自不同國家的青年用多種語言誦讀。在慶祝活動結束時，聖座駐韓國與蒙古大使若望·加斯帕里總主教表示，教宗“懷著極大的信任和關愛注視著你們這些韓國的青年。他認可你們能對2027年世青節作出的重要貢獻，並以他的祈禱陪伴你們”。

未來三年的步驟

未來三年的籌備工作將按幾個步驟展開：首先是9月份公佈世青節格言，其次是在11月24日基督普世君王節、世青節教區層級慶祝活動中，將世青節的象徵物——木製十字架和羅馬人民救援之母像的複製品——交給首爾的青年們。2025年，在教宗方濟各宣佈的禧年背景下，將於7月28日至8月3日舉辦青年禧年活動。

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