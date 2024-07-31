世界打擊販運人口行為日：塔里塔古木網絡攜手保護弱小

7月30日是聯合國訂定的世界打擊販運人口行為日，今年的主題是「不讓一個兒童掉隊」。「塔里塔古木」國際網絡致力於打擊這一悲慘現象：迫切需要採取行動來保護最脆弱的群體。

（梵蒂岡新聞網）每逢7月30日，即聯合國訂定的世界打擊販運人口行為日，塔里塔古木（Talitha Kum）國際網絡都投入聯合國的相關宣傳活動。今年的主題是「不讓一個兒童掉隊」，換句話說，就是以孩子為中心，召叫我們每一個人去保護孩子，避免他們淪為人口販運的受害者。由於文化、社會和經濟不平等的緣故，未成年人和婦女格外容易遭受販運和剝削所害。

塔里塔古木國際網絡協調人阿韋利諾（Abby Avelino）修女舉了個實例說：「現年11歲的卡里姆（Karim）生活在黎巴嫩，從事木工，條件著實艱辛，使用的是笨重又危險的器具。他辛苦工作，只為賺取每週相當於0.55美元的收入。他經常被毆打，被關在衛生間裡好幾個小時，基本上每天都在忍受雇主的身心虐待。然而，卡里姆不是唯一的個案。我們常聽到在世界很多地方發生的這種悲傷現實，尤其發生在極度貧困的人們身上。因此，卡里姆的痛苦反映出數以百萬計的孩童的苦難。」

根據國際勞工組織（ILO）的最新報告，1.52億名年齡介於5到17歲之間的孩童是未成年勞動的受害者。此外，聯合國毒品和犯罪問題辦公室的報告顯示，全世界大約三分之一的人口販運受害者是孩童。這種暴行的形式包括：強迫勞動的剝削、強迫早婚、犯罪、乞討、以非法領養為目的的販運，以及性方面的虐待和剝削，後者也發生在互聯網上。

在烏克蘭和中東的戰爭，以及正在進行的其它衝突，導致各層級的虐待風險攀升。首當其衝的是無人陪伴的孩童，或者與家人分開的孩童，包括那些被安置在未成年人福利機構的孩童。2023年全球奴役指數（Global Slavery Index）的報告指出，另一個趨勢是「孤兒院的販運」。報告陳述了在住宿型的福利機構內招募孩童，用以牟利和剝削。人口販子也會運用科技和互聯網來宣傳及販賣孩童，在互聯網上施加性剝削，並且散布兒童遭受性剝削的內容。

在此背景下，出現了預防和打擊人口販運的新挑戰。這需要有策略的合作，尤其是與警方合作，同時也迫切需要採取行動來保護最脆弱的群體，特別是孩童，以免他們遭受剝削。對於人口販運的未成年受害者，則是要予以支持。

塔里塔古木網絡成員遍布世界各地，組織各項活動和宣傳來增進大眾對人口販運的認識，想方設法預防販運的發生。他們邀請大家在社交媒體上響應動員，使用話題標籤：#EndingHumanTrafficking，以及#LeaveNoChildBehind。

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