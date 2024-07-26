南蘇丹本提烏教區新任主教：修和是最艱巨的使命

7月初，教宗方濟各在南蘇丹馬拉卡勒市相關地區建立了本提烏教區，並任命卡拉薩雷蒙席為教區主教。卡拉薩雷主教感激教宗讓他能夠給予該地區的信眾更多的牧靈關懷。新教區有60萬基督徒，7個堂區以及同等數目的教區神父，且領洗人數也在與日俱增。當地團體在平信徒們和要理教員的努力下生機蓬勃。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於7月4日在南蘇丹建立了本提烏（Bentiu）教區，並任命金邦尼傳教會會士卡拉薩雷（Christian Carlassare）蒙席為該教區首任主教。新教區的地域劃分由兩部分組成：一部分是以本提烏為首府的團結州（lo Stato dell’Unità）；另一部分是丁卡人（Dinka）聚居的魯昂（Rouen）自治行政區，該地面積為3.8萬平方公里，人口超100萬。

建設未來

本提烏教區的部分地域是從馬拉卡勒（Malakal）教區劃分出來的，這緣於馬拉卡勒教區的幅員過於遼闊，無法繼續給予所有基督徒完滿的牧靈關懷。卡拉薩雷主教也坦言，“在如此多樣化的團體間制定共同的牧靈計畫”是件難以想像的事。這位義大利籍傳教士在南蘇丹服務了將近20年，他向梵蒂岡媒體解釋道，他意識到從現在開始一切都需要重建：“很多事情真的需要提上日程，因為近年來的種族衝突使本提烏飽受衝擊，但人民是堅強的，他們擁有偉大的信仰歷史。就我而言，這是一項艱巨的使命，但它是我的人生目標，是我作為傳教士的使命，我將永遠為這裏的人民服務”。

具有感染力的福傳

在本提烏近些年的福傳歷史中，有這樣一個純粹的喜樂時刻。卡拉薩雷主教回憶起了內戰爆發的歲月，“很多人被迫逃離自己的家園前往城裏，他們在那里認識了福音。這些男人和女人們有時回到自己的社區，便把陷於貧窮和衝突中的人們聚集到一起，讓他們有機會接觸耶穌的教導”。正是如此，從20世紀90年代至今，皈依教會的人成倍增長。無數個由自主自發的優秀要理教員所主持的基督徒團體在當地萌芽。主教還補充說道：“雖然這一帶的神父人數一直很少，但由於眾多平信徒的努力，這些團體充滿活力”。

“小數量”與“大地域”

當地的要理教員僅有600多名，然而他們所在的教區卻有著60萬基督徒。卡拉薩雷主教講述道，“在如此廣闊的地域上，只散佈著7個堂區：3個位於丁卡族地區，其餘四個位於努爾族地區。教區神父也是屈指可數，目前只有7人。大約還有十名修生，其中兩位執事即將領受鐸品”。甚至連傳教士也不多，僅是寥寥兩位方濟各加布遣會會士和三位金邦尼傳教會會士。

修和，迫在眉睫的挑戰

卡拉薩雷蒙席迄今已擔任倫拜克（Rumbek）教區主教足足三年。2021年，在他第一次領受主教牧職前不久，他在自己的教區寓所內被襲擊，腿部中彈受傷。卡拉薩雷對這個東非國家的喜悅與痛苦有著深刻認識。他也深知戰爭和衝突撕裂了整個社會，由於政府管理不善、無法令國家享有和平與發展所導致的衝突，使得國內的貧窮現象加劇，而洪水氾濫更是雪上加霜。主教最後說道：“衝突烙下的傷痕加深了丁克族與努爾族之間的敵意，我們必須致力於消除這種敵意。我相信修和是可能的，對於我們教會而言，這是一個真正迫在眉睫的挑戰”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html