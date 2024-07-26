在剛果北基伍傳教的天神女修會修女：我們不知道明天會發生什麼事

人道救援人員很早以前就撤離了，而在那裡傳教的修女們卻繼續留下來，因為那裡的人需要她們照顧。在剛果民主共和國北基伍傳教的波蘭籍古加瓦修女說，“我們只與那些我們照顧的人一起離開”。

貝阿塔·扎揚奇科弗斯卡（Beata Zajączkowska）

古加瓦（Agnieszka Gugała）修女於20年前前往非洲。就如她提到的，在高中時她便意識到自己的傳教使命。她表示，“可以說，是這使命將我帶到天神修女會”。在最初幾年的修會生活中，古加瓦修女在學校教授要理、照顧兒童和青年。她宣發終身願後，得到了前往非洲的許可。她先去了盧旺達，之後去了剛果民主共和國。十年來，她在恩塔穆根加村管理一所醫院和一間兒童營養中心。修女開玩笑地說，她是一家之主：從負責購買水龍頭到肥皂、藥物、給員工發工資、修理屋頂，以及為難民尋找鍋子和床墊，再到前往戈馬的冒險旅程，那裡是該地區唯一可以為失去母親的孩童取得急需藥物、食品和牛奶的城市。在這些旅程中，她要通過數個叛軍控制的檢查站。幾乎在每個檢查站，她都必須與守站的叛軍談判，才能將她的援助物品帶回來。

古加瓦修女在北基伍服務的歲月中衝突接二連三的發生，衝突即便逐漸減弱，卻從未結束。掛念兒童未來的修女說，“只要一天兒童看到戰爭罪行並因此必須停學，這個國家便不會有和平”。北基伍地區不穩定，許多不同集團試圖控制用於製造手機所需的鈷、钶钽、鈮鐵礦。這些礦物比叛亂份子掠劫的黃金和鑽石更寶貴。為此而受苦最深的是平民百姓，他們甚至都看不到一點在自己的土地上隱藏的這些資源。人們因暴力而被迫離開自己的家園和田地。剛果境內約有560萬流離失所者。

聯合國維和部隊一年的維持費用超過了整個剛果的國民收入，但沒能改變狀況。傳教士不干涉政治，可他們努力應對摧毀北基伍的嚴重的人道主義危機。古加瓦修女講述說，“每天都有人死於飢餓和最普通的疾病。我們的臨在給予人們鼓勵，保證他們的安全。他們稱我們為‘我們的姐妹’，這意味著我們非常接近他們”。

修女的外表看起來很脆弱，在戰爭的局勢下，她是成千上萬有需要的人的依靠。她得到了來自盧旺達和剛果的兩位同會修女的勇敢的支持。古加瓦修女提到在北基伍地區其中一場衝突，說，“我們只有在天主的眷顧下生活，炸彈在我們會院周圍落下，離會院只有幾米，否則我們就死了。有人將傷者帶到我們這裡，牆壁被鮮血染紅了”。“有其他的難民來到傳教站，修女們管理的醫院試圖接納5千名患者，致使醫院爆滿，他們中有很多傷員。目前，前線已經不在傳教站所在區域，但這裡的情況依然很不穩定”。

會院成為庇護所

修女們是人們的依靠，對帶著孩子的婦女來說更是如此。一旦出現危險的跡象，她們就會躲到修女們的會院裡。古加瓦修女說，當平靜的時候，她就努力從外部盡可能地獲取更多的援助。她的這個具有遠見的決定多次挽救了人們的生命。修女指出，“在正常情況下能獲得醫療援助近乎奇跡，當情勢惡化時，就會成為不可能”。儘管有衝突，天使會修女們管理的一個食品點從未中斷。“這個地區近半數5歲以下的兒童患有慢性營養不良”。結核病和瘧疾仍是一個極大的挑戰，後者依然是造成我們很多人死亡的一種疾病。

當被問及修女的夢想時，她就如該地區許多居民那樣重複說，“持久的和平”。修女清楚指出，“這是一片肥沃的土地，人們可以安全及有尊嚴的在這裡生活”。可是，迄今為止所遭受的不幸似乎還不夠，一些來自鄰國烏干達、與自稱的伊斯蘭國有聯繫的聖戰分子開始在該地區出現。有關殘殺手無寸鐵的人、強姦婦女和兒童的消息越來越多。古加瓦修女向我們提到教宗方濟各的把手從非洲拿開的呼籲。修女指出，教宗在剛果的訪問是一次讓人們了解這個被世界遺忘的角落並向其提供極其需要的人道援助的契機。古加瓦修女與天使會的其她修女邀請大家為她們祈禱，好使她們有力量和健康，來繼續她們的使命。

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