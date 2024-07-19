印度：納匝肋仁愛會修女照顧殘疾兒童

30多年來，納匝肋仁愛修女會的修女一直在印度特里奇阿莎迪帕姆學校為殘疾兒童提供服務。正如學校的名字Asha（希望），修女們是希望的燈塔，在加强殘疾兒童和他們的家庭方面發揮了極其重要的作用。

門德伯蒂（Prasanthu Mandapati, SCN）修女

納匝肋仁愛修女會的修女於1995年成立的阿莎迪帕姆中心，完全為智障兒童提供服務。從那時起，她們就接納這些不幸的孩童，努力通過發展孩子們的獨特才能和潛立，來為他們的全面發展提供機會。



這個中心培育每個孩子日常生活所需的能力，鼓勵他們受教育和就職的機會，積極參與社會和娛樂活動。學生們參加各種培訓活動，其中包括手工製作蠟燭、食品、花、手鍊、珍珠和香棒。他們也接受裁縫和園藝方面的培訓。

多年來，阿莎迪帕姆中心幫助了大約460名兒童，促使他們的尊嚴受到尊重，幫助他們發揮他們的潛力。他們中有50人現在能夠工作養活自己。一些孩子在地區、跨地區運動會和全國特殊奧林匹克運動會，以及在美國和希臘國際特殊奧林匹克運動會上，獲得獎牌。桑托（Julian Santo）是學校特別引以為榮的其中一個兒童，他的轉變故事，肯定了中心的孩子、家長、修女和工作人員的努力和成功。

桑托的旅程

桑托是一名患有多種殘疾的兒童，包括自閉症和視力問題：5年前，他進入特里奇克勞福德的阿莎迪帕姆特殊學校時，要面對不同的挑戰。那時，桑托甚至無法認出媽媽的臉，只能依靠身體特徵，比如身高來辨認母親。在過渡到學前階段中，桑托發現由於視力的限制，自己在日常生活的基本動作上面臨著巨大挑戰，比如吃飯穿衣、上衛生間。對他來說，尺寸、顏色和形狀都是一個大問題。

學校為桑托提供了所需的醫療援助以解決他的視力問題，他接受了一個由老師弗朗奇斯女士帶領、修女們指導的為期三個月的特殊感覺統合方案訓練。在此之後，桑托接受了有針對性的訓練，以改善他的視覺能力。

克服多種殘疾

經過幾年的加強訓練，桑托忠於克服了言語模仿症，現在他可以在教室熟練地辨別不同的物體、識別身體部位、掌握節奏、識別形狀和顏色等。現在，桑托能說出一些水果、蔬菜、衣服、汽車、鳥和其它生物的名字。此外，他學會了背誦晨禱，展示一些常識，記住數字名稱，並且能區分元音和輔音。儘管桑托有視力問題，但他有驚人的記憶，為此，他能夠精確地記住諸多細節。

走向獨立的重大進展

桑托的母親瑪塔拉西對兒子進入阿莎迪帕姆特殊學校後取得的令人難以置信的進步表達了極大的欣喜和感激。她指出，桑托在獨立方面取得很大進步，現在他能自信地表達自己的需求。他的寫作能力也有很大的改善，能夠積極地分享有關學校活動的細節。

現在，桑托的行為舉止變得更加平靜和包容，他不再將孩子們從他身邊推開，而是喜愛與同齡人玩耍和與同齡人在一起。尤其是他學會了遵照老師的指示和給出精確地回答。瑪塔拉西高興地說：“桑托在進入阿莎迪帕姆中心前，他的基本需求完全由我來負責，而我看到孩子的狀況就感到非常沮喪。可是，自從他進入這中心後，他自己做上學前的準備，他的飲食習慣改善了，他並且能夠毫不費力地自己穿校服。”現在，桑托甚至主動要求母親幫助他做功課，並開心而且自信地完成作業。

阿莎迪帕姆特殊學校陪伴了460個兒童走這轉變旅程，恢復他們的尊嚴，給予他們過上充實生活的方法。在這些孩子中，約有50人在不同的領域中找到了工作，從而能夠獨立。值得一提的是，6名女孩和4名男孩離開這個中心後結婚生子，他們在社會上找到了有尊嚴的生活。

目前，阿莎迪帕姆學校白天接納45名兒童。校長瑪利亞（Saleth Mary）修女說：“幫助這些特殊的兒童對我們而言是一個極大的契機。每天，我都在他們的表情中看到天主的面容。在傳統學校工作多年後，在這樣的學校幫助這些特殊的兒童，給我的宗教生活帶來更深的意義和滿足。”

瑪利亞修女最後說，像桑托這樣得到極佳轉變的學生的見證，令她的信德得到加強。“天主通過納匝肋仁愛修女會的服務來照顧祂的子民”。

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