7月31日 常年期第十七週星期三

聖依納爵．羅耀拉司鐸（紀念） 耶肋米亞先知書 15:10,16-21 聖詠 59[58]:2-3,4-5,10-11,17,18 瑪竇福音 13:44-46

一些靈修傳統普遍對於在祈禱中，或在靈修生活中，尋求神慰，持審慎態度。依納爵卻好像另有見解。他給神慰的其中一個定義：「一切信、望、愛的增進，一切內心的歡樂情緒，凡是足以引人嚮慕天上事，力圖救靈的……都是神慰」（神操#316）。所以，非常明顯，我們應該向天主尋求安慰。我們該祈求信、望、愛三德，日益增長，不斷增進我們同天主的關係，讓我們的宗教信仰使我們的內心充滿歡樂情緒。

從聖保祿的早期書信開始，天主教教理將信、望、愛三德，混為一談。有趣的是，依納爵在這三個美德之上，加了「歡樂」。這洞悉具非常重大的牧民價值和靈修價值。我們的信仰應該成為我們的喜樂泉源，我們更該幫助他人有同樣的體驗。信仰絕不應成為一種負擔，甚或令我們感到不快。

天父，我們求祢不斷地增強我們的信德、望德和愛德，好讓我們在一切事情上都能因我們的信仰和祢藉耶穌基督賜給我們的所有恩寵而歡欣鼓舞，天天愉快。

内容來源取自《和平月刊》

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