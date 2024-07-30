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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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7月30日 常年期第十七週星期二

耶肋米亞先知書　14:17-22 聖詠　79[78]:8,9,11,13 瑪竇福音　13:36-43

多少次我們都像福音上文的僕人，看見莠子出現在主人的麥田中，便心焦如焚，請求主人准許自己到田裏去，把莠子拔除。豈料主人的角度，截然不同，正如今天主耶穌的釋義：堅持等到收割之時。事實上，按物種來說，莠子與麥子是兩種外觀極為相似的植物，只能在結實時，才能分辨：麥子金黃色，可供食用，所以會被收入倉去；反之，莠子呈暗黑色，帶毒性，不能食用。由此可以明白，主人切願耐心等候最終結果，才作定斷，免殃及無辜。

先知為自己的民族 — 天主子民的悲慘結局，哀痛流淚，對上主的慈愛提出疑問。但瞬即又反思到相應的答案 — 並非上主拋棄猶大或厭惡熙雍，而是人民選擇了離棄和厭惡了上主，結果落得如此收場。可幸先知仍堅信上主的慈心，祂必會記憶自己的盟約，讓子民有悔改更新的機會。

主，我們的心田容易被俗世的莠子混雜，唯有仗恃祢的寬容和對祢的信靠，我們才能在亂世中，結出蒙祢悅納的麥子。主，求祢扶持。

内容來源取自《和平月刊》

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2024 July 30, 06:41
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