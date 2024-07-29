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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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7月29日 聖瑪爾大、聖瑪利亞及聖拉匝祿（紀念）

若望一書　4:7-16 聖詠　34[33]:2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 若望福音　11:19-27　或 路加福音　10:38-42

福音中記載的耶穌，時而是義正詞嚴的導師，時而是悲天憫人的慈父；但總覺得當祂跟好朋友瑪爾大一家人相聚時，才表現得輕鬆自如。當瑪爾大請耶穌叫瑪利亞去幫忙時，祂的回答就像我們跟朋友之間的輕鬆愉快：瑪爾大你何必太緊張，學學你的妹妹吧！

耶穌認為瑪利亞能放下一切去陪伴祂，便是個更好的選擇，但身為姊姊的瑪爾大聽吧，可又不以為然。她為伺候客人而操心忙碌，就好像傳統的婦女，為家事費盡心思與精力，務求讓家人過得舒坦，但她們又可曾想過甚麼是「更好的選擇」？

然而，無論是瑪利亞還是瑪爾大，她們都為我們豎立了愛主愛人的好榜樣。瑪利亞是投入了她的全副心神去聆聽天主的講話，世俗的一切心思念慮，對她而言，都不再重要。瑪爾大則透過實際行動，付出她的勞力，為愛的實踐創造了理想環境。如若望所說，她們都存留在天主內，天主也存留在她們內。

天父，教我們彼此相愛，讓祢的愛在我們內更圓滿地彰顯。

内容來源取自《和平月刊》

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2024 July 29, 06:23
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