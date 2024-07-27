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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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7月27日 常年期第十六週星期六

耶肋米亞先知書　7:1-11 聖詠　84[83]:3,4,5-6,8,11 瑪竇福音　13:24-30

我們的心靈就是莠子和麥子生長的田地，莠子被焚燒的結局，非危言聳聽。耶穌希望我們認識到莠子的結局，帶給我們的危害，就是永遠的喪亡。同時，耶穌也願意我們感受到天主對我們的耐心和希望。祂一如福音中家主面對莠麥同長的態度。祂對人的希望，就是對莠子不急於收割的耐心，給予人悔改的時間，不希望人得到莠子的結局。因此，我們需要分辨，甚麼是我們生命中的莠子，因為莠子會模糊我們對麥子的認識，又會吸取麥子成長的各種養分。我們可以透過天主藉耶肋米亞先知給我們通傳的教訓，讓自己的心靈成為培植麥子，杜絕莠子的良田：我們務要徹底改善我們的生活和行為，在人與人之間行事公道，不虐待旅客、孤兒、寡婦，不傾流無辜者的血，不跟隨外方的神祇，但要以真誠之心去表達對天主的愛。

天主，請讓我們住在祢從開始便永遠賜給我們祖先的土地上。

内容來源取自《和平月刊》

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2024 July 27, 08:58
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