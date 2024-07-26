7月26日 常年期第十六週星期五

聖若亞敬及聖亞納（聖母雙親）（紀念） 耶肋米亞先知書 3:14-17 （詠）耶肋米亞先知書 31:10,11-12,13 瑪竇福音 13:18-23

耶肋米亞是公元前七世紀末葉猶大國的先知，他代天主發言，警告以民停止崇拜邪神偶像。他善盡先知職分，用言語，用標記，呼籲人民要忠於天主的盟約，否則大禍臨頭。耶肋米亞先知普遍不受民眾歡迎，儘管他聲嘶力竭，苦口婆心，人們聽而不從。最終，耶路撒冷慘被巴比倫攻陷，以民被擄充軍。

今天耶穌解釋撒種的比喻：掉在不同地方的種子，有不同的結果。那些撒在好地裏的，就好比聽到天主的話而了解的人，於是便能結出果實來。福音的價值並不容易實踐；忠於福音的價值觀，將它活現，是一大挑戰。耶穌本人亦沒有否認實踐福音價值的困難。天主邀請我們去認識祂的聖言，透過勤讀聖經，領略當中的教訓。只要我們多研讀，多分享，多反省天主的聖言，便能更深入地認識天主。除此之外，我們還須再進一步：我們要讓我們明白到的，起轉化生命的作用，即滿結碩果。

主，請幫助我多點明白祢的聖言，並按福音的精神生活。

内容來源取自《和平月刊》

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