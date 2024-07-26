搜索

搜索

搜索

繁中繁體中文
2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
教會
简体

7月26日 常年期第十六週星期五

聖若亞敬及聖亞納（聖母雙親）（紀念） 耶肋米亞先知書　3:14-17 （詠）耶肋米亞先知書　31:10,11-12,13 瑪竇福音　13:18-23

耶肋米亞是公元前七世紀末葉猶大國的先知，他代天主發言，警告以民停止崇拜邪神偶像。他善盡先知職分，用言語，用標記，呼籲人民要忠於天主的盟約，否則大禍臨頭。耶肋米亞先知普遍不受民眾歡迎，儘管他聲嘶力竭，苦口婆心，人們聽而不從。最終，耶路撒冷慘被巴比倫攻陷，以民被擄充軍。

今天耶穌解釋撒種的比喻：掉在不同地方的種子，有不同的結果。那些撒在好地裏的，就好比聽到天主的話而了解的人，於是便能結出果實來。福音的價值並不容易實踐；忠於福音的價值觀，將它活現，是一大挑戰。耶穌本人亦沒有否認實踐福音價值的困難。天主邀請我們去認識祂的聖言，透過勤讀聖經，領略當中的教訓。只要我們多研讀，多分享，多反省天主的聖言，便能更深入地認識天主。除此之外，我們還須再進一步：我們要讓我們明白到的，起轉化生命的作用，即滿結碩果。

主，請幫助我多點明白祢的聖言，並按福音的精神生活。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn
訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2024 July 26, 08:17
收聽播客
收聽播客
教宗清晨彌撒
教宗清晨彌撒
三鐘經
三鐘經
教宗公開接見
教宗公開接見
您對重大使命的貢獻 您對重大使命的貢獻