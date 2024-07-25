7月25日 聖雅各伯宗徒慶日

格林多後書 4:7-15 聖詠 126[125]:1-2,2-3,4-5,6 瑪竇福音 20:20-28

雅各伯的母親，帶著雅各伯和他的弟弟，前來求耶穌加給他們一個美好的前程。這位母親相信耶穌是大人物，身為母親的她，既又相信兒子們的能力，所以前來提出這個請求，十分合理。可是，她大概沒有想到耶穌的答覆，會出乎她的意料 — 耶穌要給的，是充滿苦難和恩寵的杯爵。充滿苦難，是因為跟隨耶穌的人，會因著愛天主而受磨難、被迫害和打倒；充滿恩寵，是因為他們沒有絶望，沒有被捨棄，也沒有喪亡。宗徒們因著對主的信心，雖然是瓦器，卻存有寶貝，且彰顯了天主的神能。

同樣，我們求美好前程，但也同樣被邀請去接受那同一的杯爵。如格林多後書提到的，我們甚至也要受苦，不過，這杯爵也正好分外無比地，給我們造就永遠的光榮厚報。

在今天的默想中，讓我們懷著信德能賴以加深的渴望，反省可如何在日常生活中，和願與我們一起承擔苦難的主耶穌在地上建立祂的王國，與祂攜手進入光榮。

主耶穌，求祢賜我們恩寵，學習聖雅各伯宗徒對祢的至死跟隨。

内容來源取自《和平月刊》

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