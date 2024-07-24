7月24日 常年期第十六週星期三

耶肋米亞先知書 1:1,4-10 聖詠 71[70]:1-2,3-4,5-6,15,17 瑪竇福音 13:1-9

耶肋米亞就自己的被召沒多作敘述，教我體會到，天主對人的召叫本就是內在的。耶肋米亞二十歲時，與天主有一個很親密的深度相遇，相當震撼。雖然他推說自己「太年輕，不會說話」，但天主叫他不要害怕，因為祂與他同在，保護他，並賜他要說的話。耶肋米亞聽命，在動亂的世代，在人肆意妄為的局面，做天主的喉舌。他本與世無爭，卻成了君王、司祭、假先知，及自己民族的對頭人。做天主的代言人確實痛苦，耶肋米亞受盡折磨，卻沒有退避。

福音的「播種比喻」，讓我反省到「深度」。深度跟空間有密切關係。我們需丟掉心田的阻塞物，給天主騰出空間。作反省，猶似作深耕。耶穌的母親瑪利亞把一切默存心中，反覆思量。她的心有著很深的深度。能面對困苦與磨難的人，是有深度的；耶肋米亞是一個例子。一時之興難以持久，唯面對困難，仍能不受情緒困擾，仍能把持理想，貫徹始終，一力承擔，就是有深度的表現。

主基督！祢在我內心深處向我說話，願我能作深度的聆聽與回應。

内容來源取自《和平月刊》

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