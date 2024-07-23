7月23日 常年期第十六週星期二

米該亞先知書 7:14-15,18-20 聖詠 85[84]:2-4,5-6,7-8 瑪竇福音 12:46-50

天主對祂的選民不離不棄，始終實踐祂對以民的承諾，即使以民跌倒犯罪，天主對他們的憤怒不會持久，反而仁慈對待。這亦是以色列民的角度，他們自恃是天主的選民，會得到天主的特殊眷顧。他們看不起外邦人，認為天主的救恩不會臨於外邦民族。

今天的福音中，耶穌給了羣眾不同的角度：「不拘誰遵行我在天之父的意旨，他就是我的兄弟、姊妹和母親。」所有人都是天主施恩救贖的對象，只要遵行祂的旨意，就是耶穌的親屬。可是，不但以色列民有自己的角度，世人也有倫常關係的角度。多關顧自己的親人，無可厚非，但我們亦可能會跟隨世俗的標準去看人，覺得有些人偉大出色，有些人魅力非凡，但天主的角度，卻是我們有否遵行祂的話，即其背後所表達出的：我們和祂有否建立關係？

世情日趨複雜，不同的意識形態互相鬥爭，許多似是而非的思想主張，也影響著我們。我們務要多加祈禱，增強辨別天主旨意的能力，鞏固信仰，堅定對天主的信心。

天主，請幫助我們在生活中，遵行祢的聖意。

内容來源取自《和平月刊》

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