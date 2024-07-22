搜索

搜索

搜索

繁中繁體中文
2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
教會
简体

7月22日 聖瑪利亞．瑪達肋納慶日

雅歌　3:1-4　或　格林多後書　5:14-17 聖詠　63[62]:2,3-4,5-6,8-9 若望福音　20:1-2,11-18

慶祝聖瑪利亞‧瑪達肋納的彌撒所選讀的福音，記述聖女在墳墓遇見了主的經歷。在記述的第一部分，聖女前往墳墓時，應該仍未知道復活是甚麼一回事，因此，她心中掛慮的，是如何拜祭墳墓裏的耶穌遺體。所以，當復活的主顯現給她時，她以為祂是園丁。

在第二部分的記述中，聖女知道那個園丁其實就是她的「師傅」。不過，她此刻所經驗到的，似乎仍不是已復活的主，所以，耶穌向聖女說：「你別拉住我不放」，因為她念念不忘的，仍是那個先前和她們一起，在現世中生活的「師傅」，祂只是「復生」，而不是那已經復活並與天父在一起的主。直到她真正認識到那位就是復活的耶穌後，她終於能夠告訴門徒：「我見了主」！

重溫聖女的經歷，幫助我們反省，是不是仍拉著、捨不得放開那位使我們只想到自己仍在現世中和祂一起生活的「師傅」？還是已經復活，帶領我們走向天父的主基督？

主，求祢啟導，讓我也可以和聖女一起說：我見了祢！

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn
訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2024 July 22, 07:36
收聽播客
收聽播客
教宗清晨彌撒
教宗清晨彌撒
三鐘經
三鐘經
教宗公開接見
教宗公開接見
您對重大使命的貢獻 您對重大使命的貢獻