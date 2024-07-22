7月22日 聖瑪利亞．瑪達肋納慶日

雅歌 3:1-4 或 格林多後書 5:14-17 聖詠 63[62]:2,3-4,5-6,8-9 若望福音 20:1-2,11-18

慶祝聖瑪利亞‧瑪達肋納的彌撒所選讀的福音，記述聖女在墳墓遇見了主的經歷。在記述的第一部分，聖女前往墳墓時，應該仍未知道復活是甚麼一回事，因此，她心中掛慮的，是如何拜祭墳墓裏的耶穌遺體。所以，當復活的主顯現給她時，她以為祂是園丁。

在第二部分的記述中，聖女知道那個園丁其實就是她的「師傅」。不過，她此刻所經驗到的，似乎仍不是已復活的主，所以，耶穌向聖女說：「你別拉住我不放」，因為她念念不忘的，仍是那個先前和她們一起，在現世中生活的「師傅」，祂只是「復生」，而不是那已經復活並與天父在一起的主。直到她真正認識到那位就是復活的耶穌後，她終於能夠告訴門徒：「我見了主」！

重溫聖女的經歷，幫助我們反省，是不是仍拉著、捨不得放開那位使我們只想到自己仍在現世中和祂一起生活的「師傅」？還是已經復活，帶領我們走向天父的主基督？

主，求祢啟導，讓我也可以和聖女一起說：我見了祢！

内容來源取自《和平月刊》

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