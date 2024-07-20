7月20日 常年期第十五週星期六

米該亞先知書 2:1-5 聖詠 10[9]:1-2,3-4,7-8,14 瑪竇福音 12:14-21

先知用強烈的言辭譴責惡人，因為他們蒙蔽了良心，先是否認天主，再否認祂的命令，用不義的手段欺壓同胞。他們的不義，為整個民族帶來了懲罰。也許，一些教友會認為，反省可怎樣用正面的眼光，看待身邊的人，建設一個真正有意義的世界，是屬於政治範疇，但其實不然。

我們信仰天主，知道自己原是塵土，既然大家一樣都是天主的創造，就不應該用後天的條件，將人分成等級。我們的生命，都承自天主的一口氣；不論現世怎樣輝煌，結局也只是一抔黃土。那麼，是否天主願意人，用這樣實際卻負面的描述來理解自己的生命呢？顯然也不是。

天主子耶穌基督眼中的凡人，雖然脆弱，如同已壓破的蘆葦、將熄滅的燈心，卻仍是無比美麗和珍貴。因為凡是天主創造的，就一定有其存在的理由，也有最終得享永生的希望。

主，求祢賞給我們一顆懂得欣賞的心，能從祢的創造，看出祢的心意，安靜地聽祢教導，緊密地跟隨祢。

内容來源取自《和平月刊》

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