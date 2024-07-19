7月19日 常年期第十五週星期五

依撒意亞先知書 38:1-6,21-22,7-8 （詠）依撒意亞先知書 38:10,11,12,16 瑪竇福音 12:1-8

慈悲為懷的天主，總是對處於急難之中的人，網開一面。可是，養尊處優的，卻不願意對身邊兄弟姐妹的急需，給予力所能及的協助，也是常見。對旁觀者來說，兩種態度，優劣立見。當局者卻又往往迷失在自我中。

為了拯救耶路撒冷，免受亞述王散乃黑黎布蹂躪，上主醫治了病危的猶大王希則克雅，並賜給了他另外十五年的性命。天主垂允了希則克雅的哀禱；為了敬畏祂的希則克雅，天主不惜打破生死定律。希則克雅的現世生命不但沒有終結，反得以延長。

與上主的好生之德，形成鮮明對比的，是法利塞人的不仁。他們對飢腸轆轆的門徒，沒半點同情，還用冷冰冰的傳統，加以嘲諷。耶穌當然不會袖手旁觀，祂用達味和司祭特權反擊。或許，當時的法利塞人，並沒有聽懂耶穌的話。但是，我們知道，耶穌是君王，也是司祭，完全可以豁免安息日的各種規範。

主，請扶助我們慈悲如同天父。

内容來源取自《和平月刊》

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