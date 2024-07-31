尼加拉瓜80歲的宗座署理被拘禁

80歲的瓦勒神父在尼加拉瓜被拘禁，他是埃斯特利教區的宗座署理。三位執事的晉鐸儀式也不明原因地被取消。這些消息經《百分百新聞》和《新聞報》報導。

（梵蒂岡新聞網）80歲的瓦勒（Frutos Valle）神父在尼加拉瓜被拘禁。《百分百新聞》（100% Noticias）網站援引該神父律師的話報導了這一消息。瓦勒神父在阿爾瓦雷斯（Rolando José Álvarez Lagos）主教被捕並離開尼加拉瓜後，被任命為埃斯特利教區宗座署理。

此外，原定於上周六在埃斯特利（Estelí）教區玫瑰聖母主教座堂舉行的查瓦里亞（Wendell Fuentes Chavarría）執事的晉鐸儀式不明原因地被取消。據當地報紙《新聞報》（La prensa）所述，執事本人在致教區信眾的信中傳達了此事。該報還提到，另外兩位執事拉約（Kellyn José Martínez Rayo）和埃爾南德斯（Ervin Joel Hernández）也遭遇了与查瓦里亞同樣的事。

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