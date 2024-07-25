墨西哥籍聖神傳教會百歲神父慶祝晉鐸75週年

墨西哥籍聖神傳教會馬丁內斯神父在慶祝晉鐸75週年機會上，收到了教宗方濟各的祝福。這位百歲司鐸深受信友的喜愛，他在履行修和聖事的使徒工作中表現出的親切與仁愛慈悲，尤其廣受讚賞。如今他雖然年事已高，但仍能彈琴。

(梵蒂岡新聞網)墨西哥籍的聖神傳教會會士路易斯·馬丁內斯·佩尼亞洛薩（Luis Martínez Peñaloza）神父今年7月24日慶祝晉鐸75週年，8月29日也將迎來他的百年壽辰。在這恩寵的時刻，教宗方濟各為馬丁內斯神父送去了祝福，以他的祝福陪伴神父的雙禧慶典，並將他託付於聖母瑪利亞的母愛照護。

在拉丁美洲和歐洲的經驗

馬丁內斯出生於墨西哥的莫雷利亞城（Morelia），那時正值1917年反天主教的教難時期。他在兒少時就結識了聖神傳教會的會祖、可敬者斐理斯·魯熱(Félix de Jesús Rougier)神父，以及真福卡布雷拉(Concepción Cabrera)女士。1941年9月15日，他宣發第一次聖願成為聖神傳教會會士，五年後誓發終身聖願。1949年7月24日，他在墨西哥城總教區晉鐸。馬丁內斯神父在羅馬宗座天使大學獲得碩士學位後，隨即就在拉丁美洲和歐洲從事使徒工作，曾擔任修會培育導師、教師和神師的職務，他也是聖樂作曲家和合唱團的指揮。

備受喜愛的告解司鐸和鋼琴家

馬丁內斯神父在履行修和聖事的使徒工作中表現出的親切與仁愛慈悲，深受信友的喜愛。他關心平信徒、度奉獻生活者和司鐸的聖召，幾十年來，他推動了“十字架使徒”和“與耶穌聖心聖愛盟約”青年團體的培育工作。在他的靈修陪伴下，成千上萬的人在基督內找到了他們生命的核心。

這位百歲司鐸的家鄉是許多聖樂作曲家和表演家的搖籃，而他是其中一位遠近馳名的人物。馬丁內斯神父已在普埃布拉的年邁司鐸團體生活了十一年，但在這裡他仍繼續彈鋼琴，許多人欣賞到他對音樂的表達與詮釋。

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