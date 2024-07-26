成千上萬印尼天主教徒準備前往東帝汶見教宗

印度尼西亞古邦教區和阿坦布阿教區天主教徒將動身前往東帝汶，參加教宗方濟各在帝力塔西·托魯廣場主持的感恩祭，因為去東帝汶帝力比前往印尼首都雅加達來得更方便。古邦教區總主教認為，教宗方濟各的臨在將為相互重新接近與和解的進程帶來保障。

（梵蒂岡新聞網）帝汶島西部大城古邦擁有43萬居民，是印尼東努沙登加拉省的首府，那裡的很多天主教徒正在為晉見教宗做準備。教宗方濟各將於今年9月2日至13日訪問印度尼西亞、巴布亞新幾內亞、東帝汶、新加坡。

古邦總教區帕卡埃諾尼（Hironimus Pakaenoni）總主教向《信仰通訊社》表示，「根據預測，古邦教區和阿坦布阿教區約有1萬名信友要動身前往帝汶島的另一邊，去帝力塔西·托魯（Taci Tolu）廣場參加彌撒」。教宗將於9月3日至6日訪問印尼首都雅加達，但古邦總教區的信友不會去首都，而是要跨越國界：事實上，相較於雅加達，古邦百姓去東帝汶更方便，只要大約10小時的大巴車程；相比之下，組織一趟前往印尼大都會的旅行要價不菲。

活潑的古邦總教區

古邦總教區涵蓋了西帝汶的中西部，以及羅地島、薩武島、塞毛島和阿洛島，居民有160多萬人。在印尼這個穆斯林人口大國，古邦教區內的基督徒人數名列前茅：當地居民六成是基督新教徒，約三成五是天主教徒，穆斯林只有3%到4%。

該教區劃分為35個堂區，信友投入教會生活、領聖事的參與度很高，進堂人數也多。帕卡埃諾尼總主教強調，「信仰很活潑，我們尤其在青年身上看到這點。從上主不斷賜給我們的司鐸聖召中，可見一斑：小修院有一百多名青年，大修院有90人」。總主教指出，「福音不停吸引著年輕人」。他最近為14名青年主持了祝聖執事禮，他們很快就會晉鐸。再者，當地教會管理90多所天主教學校，從小學到高等院校都有，而這也得益於53個修會的貢獻。

教會與當局的努力

帕卡埃諾尼總主教繼續解釋道，「我們正在與印尼政府合作，協助天主教徒參與教宗在帝力的訪問。我們請神父、修女和信友們在堂區登記。教區與移民局就旅行證件的核發達成了協議。很多信友沒有護照，會為他們專門準備僅限朝聖使用的特別通行證。再者，官員推出了三天內核發護照的特別程序」。

東帝汶首都帝力將於9月9日至11日款待教宗方濟各，屆時預計也有印尼信友的臨在。總主教透露道，他們已經與「東帝汶主教團達成全面協議。後者必定會為印尼朝聖者提供接待和食宿。籌備工作正在進行中」。

在帝力的彌撒意義深遠

最令人期待的時刻，莫過於教宗9月10日在帝力郊區塔西·托魯廣場主持的彌撒。1987年若望保祿二世教宗到訪時，也是在那裡主持彌撒，當時東帝汶還屬印尼領土。1999年，東帝汶在聯合國的保障下舉行公投後宣布獨立，隨即展開了一段緊張和混亂的時期，掀起腥風血雨的浪潮，大批逃離東帝汶的流離失所者湧入阿坦布阿和古邦，那裡的天主教團體竭力推動幾個團結關懷的舉措。多達25萬人的難民後來逐漸返回東帝汶。這條和解之路不僅涉及心理治療和創傷醫治，更關乎靈性方面的治癒，促使過往的傷痕幾乎全部癒合。

帕卡埃諾尼總主教表示，「教宗的臨在將會為相互重新接近與修和的進程帶來保障。他的來訪不僅是為天主教徒，更是為了所有百姓。我們可以說，西帝汶與東帝汶兩地的地方教會之間，沒有任何問題，我們完全共融」。百姓之間還有某些困難和痛苦，「有些家庭在暴力中痛失摯愛，他們依然把國界另一邊的人視為劊子手」。

總主教認為，教宗的訪問乃是天主上智的安排，因為「這會是個特殊恩寵的時刻」、「請求和接納寬恕的時刻，懷著對天主的信賴治癒創傷」。

古邦總主教最後總結道：「我們作為天主教徒，可以在這個進程中做調解人和促進者。」

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