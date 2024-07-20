烏哈奇：若望保祿二世教宗未能擢升的樞機
(梵蒂岡新聞網)前傳信部秘書長烏哈奇（Josip Uhač）總主教於1998年1月18日主日在羅馬去世，是在若望保祿二世教宗宣布將他擢升為樞機的幾個小時前。教會歷史學家梅德韋德（Marko Medved）這樣評價烏哈奇總主教說：“他是一位謙卑、沈默寡言的牧者，並一生致力於為聖座服務。烏哈奇總主教從未出版過任何形式的著作或回憶錄，因而鮮為人知。”
接受聖職培育，從里耶卡到羅馬
烏哈奇於1924年7月20日出生在里耶卡（Rijeka）總教區布爾塞奇（Brseč）的一個小村莊聖耶萊娜（Santa Jelena），在家中排行第二。他先是進入阜姆（即，現今的里耶卡）教區修道院，然後在威尼斯和哥里加（Gorizia）讀神學。1945年，隨著戰爭的結束和共產政權的到來，里耶卡教區卡莫佐（Ugo Camozzo)主教不確定年輕的烏哈奇能否順利完成因戰爭而中斷的學業，於是將他送往羅馬。在羅馬完成學業後，他於1949年4月16日晉鐸，並於1951年進入聖座外交學院。自1954年起，他一直積極從事聖座外交工作，先後在聖座駐巴拿馬、埃及、德意志聯邦共和國和西班牙大使館工作。保祿六世教宗於1970年6月23日任命他為總主教，同年9月5日，他在里耶卡總教區主教座堂晉牧。
出任聖座駐巴基斯坦大使
此後，烏哈奇總主教在聖座外交使命中的作用顯得越來越重要。他於1970至1976年出任聖座駐巴基斯坦大使，之後，轉往非洲，先後在喀麥隆、赤道幾內亞、加蓬和剛果扎伊爾服務。歷史學家梅德韋德評述道，在那個激烈的去殖民化和冷戰時期，烏哈奇總主教從“亞洲到非洲”，在教會領域內的服務，特別是在歐洲以外，任命地方教會主教和地方聖職人員的培育方面起了非常重要的作用。
承認波斯尼亞和黑塞哥維那獨立
1991年6月21日，若望保祿二世教宗任命烏哈奇為傳信部秘書長，此任一直到去世為止。梅德韋德教授評述烏哈奇在傳信部服務的時期，說道：“今天我們知道，當托朗（Jean Luis Touran）樞機和索達諾（Angelo Sodano）樞機負責聖座外交工作期間，那位在西班牙廣場傳信部工作的烏哈奇總主教，在波斯尼亞和黑塞哥維那受到外交承認的事件上發揮了重要的作用，但在文件中並未留下足夠的記載。
為聖座駐克羅地亞大使館揭幕
得益於烏哈奇的外交工作，兩個共和國和貝爾格萊德政府之間經過幾個月的戰爭後於1992年1月達成停火。1993年，聖座與克羅地亞建立外交關係，聖座駐該國大使館在薩格勒布建立，烏哈奇作為若望保祿二世教宗的代表為大使館揭幕。梅德韋德評論道：“克羅地亞人希望透過這一舉動來表達他們的感激之情。”
幫助波斯尼亞和黑塞哥維那的教會和人民
鑑於波斯尼亞和黑塞哥維那有大量克羅地亞天主教徒，聖座透過烏哈奇總主教，成功地向衝突受害者和當地教會送去大量物質並提供靈性援助工作，在領土受到分裂的威脅下，努力維護國家的統一。
在醫院收到被擢升為樞機的消息
梅德韋德回憶道，總主教在醫院收到他將被擢升為樞機的消息。他去世後，索達諾樞機於1月20日在聖伯多祿大殿為他舉行殯葬彌撒時表示，烏哈奇是他的同事也是他的朋友。這位歷史學家總結道，烏哈奇“是教會忠誠的兒子，在所面臨的挑戰和緊張局勢中，他忠實地服務於聖座和他的使命”。
現任里耶卡總教區烏齊尼奇(Mate Uzinić)總主教讚揚烏哈奇說：“烏哈奇的偉大並不是源於他所擔任的高級職務，而是出自他行使這些職務的方式。他是一位樸實、謙遜、虔誠、忠實的司鐸和主教。烏哈奇對教會的忠誠能激勵我們今天每個人實現我們的召叫。”
烏哈奇總主教被安葬於里耶卡總教區的布爾塞奇聖喬治堂區聖堂內。
鏈接網址： www.vaticannews.cn
訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html