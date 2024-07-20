烏哈奇：若望保祿二世教宗未能擢升的樞機

2024年7月20日是前聖座大使、傳信部前秘書長烏哈奇總主教100歲冥誕。若望保祿二世教宗曾在1998年1月18日將其列於擢升樞機的名單中，但就在當天清晨，他卻溘然長逝，沒能在生前領受樞機的榮冠。歷史學家梅德韋德說，烏哈奇總主教在承認1992年斯洛文尼亞和克羅地亞的獨立，以及隨後在衝突期間支持波斯尼亞和黑塞哥維那人民方面發揮了巨大作用。

(梵蒂岡新聞網)前傳信部秘書長烏哈奇（Josip Uhač）總主教於1998年1月18日主日在羅馬去世，是在若望保祿二世教宗宣布將他擢升為樞機的幾個小時前。教會歷史學家梅德韋德（Marko Medved）這樣評價烏哈奇總主教說：“他是一位謙卑、沈默寡言的牧者，並一生致力於為聖座服務。烏哈奇總主教從未出版過任何形式的著作或回憶錄，因而鮮為人知。”

接受聖職培育，從里耶卡到羅馬

烏哈奇於1924年7月20日出生在里耶卡（Rijeka）總教區布爾塞奇（Brseč）的一個小村莊聖耶萊娜（Santa Jelena），在家中排行第二。他先是進入阜姆（即，現今的里耶卡）教區修道院，然後在威尼斯和哥里加（Gorizia）讀神學。1945年，隨著戰爭的結束和共產政權的到來，里耶卡教區卡莫佐（Ugo Camozzo)主教不確定年輕的烏哈奇能否順利完成因戰爭而中斷的學業，於是將他送往羅馬。在羅馬完成學業後，他於1949年4月16日晉鐸，並於1951年進入聖座外交學院。自1954年起，他一直積極從事聖座外交工作，先後在聖座駐巴拿馬、埃及、德意志聯邦共和國和西班牙大使館工作。保祿六世教宗於1970年6月23日任命他為總主教，同年9月5日，他在里耶卡總教區主教座堂晉牧。

出任聖座駐巴基斯坦大使

此後，烏哈奇總主教在聖座外交使命中的作用顯得越來越重要。他於1970至1976年出任聖座駐巴基斯坦大使，之後，轉往非洲，先後在喀麥隆、赤道幾內亞、加蓬和剛果扎伊爾服務。歷史學家梅德韋德評述道，在那個激烈的去殖民化和冷戰時期，烏哈奇總主教從“亞洲到非洲”，在教會領域內的服務，特別是在歐洲以外，任命地方教會主教和地方聖職人員的培育方面起了非常重要的作用。

承認波斯尼亞和黑塞哥維那獨立

1991年6月21日，若望保祿二世教宗任命烏哈奇為傳信部秘書長，此任一直到去世為止。梅德韋德教授評述烏哈奇在傳信部服務的時期，說道：“今天我們知道，當托朗（Jean Luis Touran）樞機和索達諾（Angelo Sodano）樞機負責聖座外交工作期間，那位在西班牙廣場傳信部工作的烏哈奇總主教，在波斯尼亞和黑塞哥維那受到外交承認的事件上發揮了重要的作用，但在文件中並未留下足夠的記載。

為聖座駐克羅地亞大使館揭幕

得益於烏哈奇的外交工作，兩個共和國和貝爾格萊德政府之間經過幾個月的戰爭後於1992年1月達成停火。1993年，聖座與克羅地亞建立外交關係，聖座駐該國大使館在薩格勒布建立，烏哈奇作為若望保祿二世教宗的代表為大使館揭幕。梅德韋德評論道：“克羅地亞人希望透過這一舉動來表達他們的感激之情。”

幫助波斯尼亞和黑塞哥維那的教會和人民

鑑於波斯尼亞和黑塞哥維那有大量克羅地亞天主教徒，聖座透過烏哈奇總主教，成功地向衝突受害者和當地教會送去大量物質並提供靈性援助工作，在領土受到分裂的威脅下，努力維護國家的統一。

在醫院收到被擢升為樞機的消息

梅德韋德回憶道，總主教在醫院收到他將被擢升為樞機的消息。他去世後，索達諾樞機於1月20日在聖伯多祿大殿為他舉行殯葬彌撒時表示，烏哈奇是他的同事也是他的朋友。這位歷史學家總結道，烏哈奇“是教會忠誠的兒子，在所面臨的挑戰和緊張局勢中，他忠實地服務於聖座和他的使命”。

現任里耶卡總教區烏齊尼奇(Mate Uzinić)總主教讚揚烏哈奇說：“烏哈奇的偉大並不是源於他所擔任的高級職務，而是出自他行使這些職務的方式。他是一位樸實、謙遜、虔誠、忠實的司鐸和主教。烏哈奇對教會的忠誠能激勵我們今天每個人實現我們的召叫。”

烏哈奇總主教被安葬於里耶卡總教區的布爾塞奇聖喬治堂區聖堂內。

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