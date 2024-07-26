加拿大主教團紀念教宗訪問兩週年：走團結與希望的道路

在紀念教宗方濟各加拿大“懺悔朝聖之旅”兩週年之際，加拿大主教團發表致全國信友公開信，應諾籌集3000萬加元支持多個與原住民和解的項目。

(梵蒂岡新聞網)“透過和解基金進行補償，方便查閱教區和傳教修會檔案，與第一民族、梅蒂人和因紐特人進行對話，繼續走團結與希望的道路。”這是加拿大主教團在教宗方濟各訪問該國（2022年7月24日至30日）兩週年之際，於7月24日向全國信友發表的一封公開信中所表示的。

主教們在信中提及，在那次懺悔朝聖期間，教宗在與馬斯克瓦西斯（Maskwacis）寄宿學校校友會面時，“向原住民表達了深切而真誠的歉意，並特別為加拿大寄宿學校內所遭受的痛苦請求天主的寬恕”。該公開信解釋道，教宗訪問的週年紀念“讓我們反思教宗方濟各對原住民團體因遭受寄宿學校系統造成的破壞性影響所表達的深切悲痛，以及我們共同走上和解與治癒之路”。

關於財政的支持，主教們表示，為了原住民治癒及和解的項目，正在努力籌集3000萬加元。這些項目由原住民決定和選擇，並由原住民和解基金（IRF）監督。公開信也表示，目前籌集的款項已經超過1500萬加元。

同樣重要的是在對話和聆聽方面的努力。公開信接著指出：“我們在主教團內建立了機構，以支持對話並促進更好地了解原住民傳統及其文化、語言和靈性價值。我們也希望開展學術合作，好能了解並應對通常與‘發現理論’（Doctrine of Dicovery）相關的觀念。”

最後，加拿大主教們在公開信中希望，有必要“以透明、謙卑、同情、耐心、相互信任和尊重”，讓每個人都參與到團結和希望的旅程中來。

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