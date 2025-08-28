玛利亚餐食组织新目标：为超过300万名儿童供餐

玛利亚餐食组织创办人兼董事麦克法兰－巴罗在里米尼大会上向本新闻网表示：「我们感受到蒙召临在于世界上人们没有声音的地方。」

（梵蒂冈新闻网）「因著我们的支持，超过3百万名孩童每天得以在学校饱餐一顿。」玛利亚餐食（Mary’s Meals）组织创办人兼董事麦克法兰－巴罗（Magnus MacFarlane-Barrow）8月27日在里米尼大会接受本新闻网采访，分享了这个目标。该项目的名称是「超过3百万」，将于9月8日圣母诞辰庆日正式宣布。玛利亚餐食的组织名称正是向童贞荣福玛利亚致敬。

20多年如一日的工作

麦克法兰－巴罗表示，「我们从2002年开始为一百多名孩童提供餐食，当时我们根本想不到我们的工作会以如此惊人的方式成长」。这项慈善工作的创始人今天渴望将这讯息、「希望的讯息」带来里米尼各民族友谊大会。他指出，「在这个问题重重的世界里，有些善事可以萌芽。我们所做的简单举动为人们的生命带来改变，使整个团体产生变化」。

关于这一切，麦克法兰－巴罗在里米尼大会的「只有正义还不够，也需要爱德」座谈会上，与英国上议院议员伯德（John Bird）爵士，以及意大利一个食物银行基金会（Fondazione Banco Alimentare ETS）主席皮乌里（Marco Piuri）进行对话。

在乏人问津的地方加砖添瓦

玛利亚餐食组织主要在世界上似乎遭到新闻媒体和国际政治忽视的地方贡献心力。在非洲马拉维和赞比亚，其成长相当显著，虽然遇到旱灾、水患和经济困难，受援助的孩子还是分别达到了130万和60万人。

在埃塞俄比亚陷入战火的提格雷地区，在短短两年内，受惠者从3万人增长为24.5万人。而在暴力频发、政局动荡的海地，今天有超过19.6万名未成年人每天在学校领取餐食。

相较于2024年，今年得到援助的孩子增加了大约80万人。面对这些地方居高不下的小学辍学问题，研究显示，在学校供餐的项目大大地刺激了就学率。

最美的满足

供餐项目的力量就在于它很简单：在教育场所提供安全又营养的餐食，有助于鼓励儿童上学，为孩子提供新的未来机会。麦克法兰－巴罗指出，最美的满足即在于此：「我们感受到蒙召临在于世界上人们没有声音的地方。我们希望与这些团体携手同行几年，尤其是被我们的媒体遗忘的团体。在学校饱餐一顿，能让学童对未来有不同的设想。更美的一面是与青年、与他们的创意和信仰并肩前行」。

献给圣母的生日礼物

秉持这个精神，麦克法兰－巴罗表示，该组织将于9月8日圣母诞辰庆日正式宣布一个新的目标。他解释道：「我们之所以选择这一天，是因为我们想要把这份礼物献给耶稣的母亲、玛利亚。玛利亚的餐食是属于她的，我们渴望以这种方式为她庆生：这将是幸福的一天。」

