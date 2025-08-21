格拉齐亚诺·莫塔安息主怀，梵蒂冈电台的历史性合作者

资深记者格拉齐亚诺·莫塔8月19日清晨在罗马安息主怀，享年96岁。多年来，他为梵蒂冈广播电台的听众带来分析与报道，尤其聚焦中东地区，他对该地区有著深厚的认识。隆巴尔迪神父评价他是“热爱本职工作的专业人士，他的思路与创意总是源源不断”。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈电台的历史性合作者、资深记者格拉齐亚诺·莫塔（Graziano Motta）8月19日清晨在罗马安息主怀，享年96岁。

缅怀格拉齐亚诺·莫塔既容易又困难。容易，因为他是那种“健康的传播者”，无论是人性还是对新闻事业的热忱，都能感染与他交谈的人。困难，因为几乎不可能用几句话概括他的传播工作。他是记者，同时也是作家、评论员、演讲家、音乐评论家等等。他拥有多元化的文化素养，这既得益于他认真的学习，也得益于他在欧洲各地担任安莎社记者时积累的丰富经验：巴尔干半岛、黎巴嫩、然后是圣地，这些地区在那些年里经历了与今天同样的痛苦。但这些只是他众多工作的一部分，他从中汲取养分，为梵蒂冈广播电台制作新闻报道，每天在不同版本的广播新闻中播出。他亦曾为《未来报》（Avvenire）和《罗马观察报》（L’Osservatore Romano）撰稿。更重要的是，格拉齐亚诺·莫塔是一位有著深厚信仰的人，他的身份为他在战火与暴力中所见的苦难与被践踏的人性赋予了特殊的意义和价值。

从禧年到圣保禄年

在他最后的职务中，值得一提的是参与2000年大禧年的传播工作。当时，他已多年担任耶路撒冷拉丁礼宗主教区的新闻负责人。梵蒂冈电台台长隆巴尔迪（Federico Lombardi）神父请他负责组织并领导一个每日通讯办公室，聚集了七种语言的编辑。回到意大利后，2007年，他又受时任城外圣保禄大殿总铎蒙特泽莫洛枢机（Andrea Cordero Lanza di Montezemolo）的邀请，出任圣保禄年（Anno Paolino）的新闻负责人。其后，从2011至2014年，他在梵蒂冈负责圣墓骑士团总会的传播工作，并担任《圣墓骑士团年鉴》（Annales）的副主编。

隆巴尔迪神父：清晰而充满热忱的声音

“他的报道，无论是政治社会局势，还是教会活动，都始终内容丰富，且在电台播报时，他的声音始终清晰而充满热情。可以感受到他是真心热爱新闻事业，对自己所报道的内容充满兴趣，同时也受深厚信仰所驱动。”隆巴尔迪神父在接受采访时，深情回忆与格拉齐亚诺共同工作的岁月。“对我们而言，他是一位朋友，每次听到他的声音都能感受到他的热忱，他的思路与创意总是源源不断。”谈及2000年禧年，隆巴尔迪神父说：“正是他提出要在耶路撒冷成立一个国际编辑部，与多位合作者一起，每天为我们提供多语言的稿件，让我们也能在耶路撒冷的中心体验禧年。我们今天深情怀念他，以高度的专业敬意纪念他，同时以基督徒的平安之心铭记他。因著他那充满活力的信仰，即便在告别的时刻，我们也能以平静的心来追忆他。”

在生命最后时光，他常向朋友们坦言，自己已“准备好去见天主”。他深知团体与分享的重要，也积极参与当地社会与教会的生活，与他人相处时总是充满喜悦与感激。他乐于向所有人学习，也总是慷慨地把自己的一份经验、学识与人性赠予他人。

