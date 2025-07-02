梵蒂冈电台参加在伦敦召开的欧洲广播联盟会议

欧洲广播联盟第94届全体大会目前在伦敦英国广播公司举行，国际媒体界的代表们出席会议，圣座传播部编辑部门副主任吉索蒂代表梵蒂冈电台出席会议。

（梵蒂冈新闻网）在欧洲广播联盟成立75周年的机会上，该广播联盟全体大会于7月2日至4日在英国伦敦英国广播公司总部举行。来自欧洲的所有广播电台和电视台的记者齐聚伦敦，讨论传播领域最迫切的议题：诸如人工智能、新闻自由和打击假新闻等。

目前，欧洲广播联盟拥有112个来自50多个国家的组织，它们不仅来自欧洲，也来自地中海、北非和中东地区，其中包括一些重要的传媒机构，如英国广播公司、意大利广播电视公司以及梵蒂冈广播电台。梵蒂冈广播电台是欧洲广播联盟的创始成员，圣座传播部编辑部门副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）代表梵蒂冈电台出席会议。

75年来，欧洲广播联盟始终致力支持公共信息服务和技术创新的价值，以更好的传播造福众人。本届全体大会议程主题，包括数字创新发展、公共媒体的可持续性、打击虚假新闻，以及在越来越两极化的世界中，广播组织在促进社会凝聚力方面发挥的作用。

梵蒂冈广播电台自欧洲广播联盟成立起一直参加其大会，这是它使命的一部分，该电台的核心使命是通过媒体传播教会的讯息。教宗良十四世最近对梵蒂冈广播电台发射中心的视察就充分体现了教会对传媒工作的重视。在视察中，教宗说，他在拉丁美洲和非洲传教期间，能收听梵蒂冈电台的短波广播节目是一件宝贵的事，梵蒂冈电台的短波广播能抵达那些只有少数电台才能触及的地方，教宗肯定了传播工作的福传价值。

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